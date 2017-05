Big data será imprescindible en los próximos 20 años

Inicialmente el big data comenzó como una tendencia, sin embargo actualmente se ha vuelto una necesidad, que será aún más fundamental para las empresas e instituciones gubernamentales en los próximos 15 o 20 años, según Olga Patiño, directora de Ventas de Tecnología del Sector Público de Oracle.

Big data Es la tendencia en el avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a un base de datos relacional para su análisis.

Fuente: IBM

“El petróleo es un recurso en bruto que finalmente sufre una transformación y lo vemos convertido hasta en una botella. El big data es eso, es un universo de datos que sólo no tiene un valor, pero en la medida que lo correlacionamos, lo limpiamos, le hacemos vinculación, así como también en la medida que formulamos preguntas que puedan ser referenciadas con estos datos, los datos producen valor”, comentó Olga Patiño.



“El valor del big data en México ahorita no es cuantificable (…) pero crece a un ritmo exponencial año contra año”, aseguró Gabriel Charles, country manager de Wayra México, la aceleradora de Telefónica Movistar.



No obstante, dentro de dos años este segmento tendrá un valor a nivel mundial de 187 mil millones de dólares, de acuerdo con un estudio de la firma de análisis IDC.



La banca, las empresas de comunicaciones y de retail, según expertos consultados, son las compañías que más provecho están sacando al analísis de datos.



“La banca y las empresas de telecomunicaciones han sabido sacar mucho provecho, por una cuestión natural, en el sentido que ambas tienen muchísima información desde siempre, aunque quizás antes no le llamábamos big data”, dijo Charles el jueves en el marco de Focus Week Telefónica.



STARTUPS APROVECHAN EL MOMENTO



Hace cinco años –cuando comenzaba la industria del big data en México-, las empresas no mostraban interés por el análisis de datos, según Rodrigo Sarmiento, cofundador de la startup Descifra, que crece 300 por ciento año contra año.



“(Las empresas) nos decían 'no tengo idea de lo que me estás hablando y no me interesa'. Pero a la fecha todos quieren tener una solución basada en datos”, dijo respecto a su experiencia en la startup que se dedica al análisis de información para proveerla a compañías, especialmente de retail.



De las últimas cinco inversiones que ha hecho Telefónica Wayra en los últimos seis meses, cuatro de ellas –de aproximadamente 125 mil dólares cada una- han sido en startups dedicadas al análisis de datos.



: