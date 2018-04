Así puedes saber si tus datos de Facebook terminaron en manos de Cambridge Analytica

El escándalo de Cambridge Analytica llegó hasta la Cámara Alta de Estados Unidos, donde el martes Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, compareció ante senadores por el uso indebido de los datos de 87 millones de usuarios de dicha red social.

En esta audiencia, Zuckerberg se disculpó por los errores de su compañía -que asumió como suyos-, se comprometió a mejorar sus políticas de privacidad y fue puesto a prueba con las preguntas de los legisladores.

El asunto no es poca cosa: la información de 87 millones de personas terminó en manos de la firma de publicidad política Cambridge Analytica para colaborar en la victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016.

A pesar de que la mayoría de los afectados son de Estados Unidos, el quinto país más perjudicado fue México con 789 mil 880 personas cuyos datos fueron entregados a Cambridge Analytica.

Si quieres saber si tu información acabó en poder de la firma que trabajó en la campaña de Donald Trump, aquí te explicamos cómo hacerlo.

1. El proceso es sencillo. Sólo debes entrar a tu cuenta de Facebook y dirigirte a la sección 'Servicio de ayuda' y buscar el artículo titulado '¿Cómo puedo saber si mi información se compartió con Cambridge Analytica?'. Si no encuentras esa opción, da clic aquí para dirigirte automáticamente.

2. Una vez ahí, Facebook te menciona el posible mal uso de tus datos y las estrategias que llevan a cabo para mitigar este tipo de situación.

En esta parte, hacen mención de una aplicación, llamada 'This is your digital life', que se distribuyó en Facebook como un test de personalidad. Para poder hacer el test, la app te pedía entrar con tu cuenta de la red social.

Según Facebook, 270 mil personas entraron a esta aplicación, la cual terminó recabando datos como 'Likes de páginas', 'Fecha de cumpleaños', 'Ciudad de residencia' y 'Perfil público'. Las personas afectadas no sólo fueron ésas, sino los amigos de cada una, por lo que el número final fue de 87 millones.

Justamente en este apartado, Facebook te dirá si tus amigos o tú entraron a la app 'This is your digital life'.

3. Si Facebook dice que nadie en tu lista de amigos y tampoco tú iniciaron sesión en la app mencionada, tus datos no se vieron comprometidos (aunque se te recomienda revisar la configuración de privacidad de tu perfil).

Si quieres compartir los resultados de este proceso, del lado derecho de la pantalla está el botón 'Compartir artículo' para que lo publiques en tu perfil.