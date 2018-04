5 preguntas que 'hicieron sudar' a Zuckerberg en su audiencia ante el Senado de EU

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y la séptima persona más rica de todo el mundo, compareció este martes ante el Senado de Estados Unidos para admitir fallas en su compañía, disculparse por sus errores, revelar acciones que se están llevando a cabo para mejorar el desempeño de la empresa y destacar los aspectos positivos de la tecnológica.

¿Pero qué hay detrás de todo esto? El escándalo de datos obtenidos de forma irregular que involucra a Facebook y Cambridge Analytica (CA) llegó demasiado lejos. La información de 87 millones de personas fue presuntamente utilizada por CA en beneficio de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, lo cual fue motivo suficiente para llevar a Zuckerberg a declarar ante congresistas, quienes ya habían criticado en otras ocasiones a la compañía del también dueño de WhatsApp, Instagram y Messenger.

Zuckerberg mencionó que se trabajará más para que haya elecciones más libres en países como India, Brasil,Hungría e incluso México. Pero los congresistas hicieron hincapié en otros puntos además de ese, como privacidad de datos o contratación de publicidad.

Aquí te presentamos 5 preguntas que incomodaron o hicieron titubear al CEO de Facebook.

1. Obligación ética

Senador Bill Nelson: Cuando supiste del escándalo de CA, ¿por qué no informaste a los usuarios afectados?

Zuckerberg: En 2015, supimos que una app que utilizó Facebook recopiló datos y los envió a CA. Sí trabajamos para resolver este problema: borramos la aplicación y le exigimos tanto al desarrollador de la app como a CA que borraran y dejaran de usar los datos que ellos tenían.

Bill Nelson: ¿Cree que tenía la obligación ética de notificar a 87 millones de usuarios de Facebook?

Zuckerberg: (Silencio) Senador, cuando escuchamos de parte de Cambridge Analytica que ellos no estaban usando los datos y que los borraron, lo consideramos un caso cerrado. En retrospectiva, eso fue claramente un error. Vamos a mejorar las políticas de nuestra compañía para que este error no vuelva a ocurrir otra vez.

2. Llamado del fiscal especial

Senador Patrick Leahy: ¿Usted o alguien en Facebook ha sido entrevistado por la Oficina del Fiscal Especial de Estados Unidos?

Zuckerberg: (Silencio) Sí.

Patrick Leahy: ¿Usted ha sido entrevistado?

Zuckerberg: No he sido entrevistado. (...) Nuestro trabajo con la Fiscalía Especial es confidencial y me quiero asegurar de no revelar algo que es confidencial en una sesión abierta.

3. ¿Una empresa tecnológica?

Senador Dan Sullivan: ¿Eres (dueño de) una compañía tecnológica o de la compañía de publicidad más grande del mundo?

Zuckerberg: Ésa realmente es una gran pregunta. Yo nos veo como una compañía tecnológica.

Dan Sullivan: Pero tú dijiste que eras responsable del contenido, lo cual te convierte en una especie de empresa de publicidad.

Zuckerberg: Nosotros no producimos el contenido.

4. "Puedo traer a mis empleados frente a ustedes"

Senadora Maria Cantwell: ¿Los empleados de Facebook están involucrados en el escándalo con CA?

Zuckerberg: No sé si nuestros empleados estuvieron involucrados con CA, a pesar de que nosotros sabíamos que estábamos involucrados en la campaña de Trump en cuanto a soporte de ventas (de publicidad). Puedo traer a mis empleados frente a ustedes para que respondan.

5. ¿Facebook escucha todo lo que hablas?

Senador Gary Peter: ¿Facebook usa el audio obtenido de los dispositivos móviles para llegar a la información personal de sus usuarios?

Zuckerberg: No. (Pausa de tres segundos). Senador, déjeme interferir en esto. Usted está hablando de una teoría conspiracional de que nosotros escuchamos todo a través de los micrófonos de los dispositivos móviles y lo usamos para (mejorar los objetivos de) publicidad.

Gary Peter: Sí.

Zuckerberg: Nosotros no hacemos eso.