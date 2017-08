Apple planea cambiar cómo usas el iPhone

Apple planea transformar la forma en la que se usa su nuevo y exclusivo iPhone eliminando el concepto del botón de inicio y realizando otros ajustes a su dispositivo estrella, que pasará a ser casi exclusivamente una pantalla, según imágenes del nuevo teléfono vistas por Bloomberg News y fuentes al tanto.



El botón de inicio es clave para el iPhone y el diseño no ha cambiado mucho desde su lanzamiento en 2007. Actualmente, los usuarios oprimen el botón para volver a la pantalla inicial de aplicaciones que los saluda varias veces por día. También lo mantienen apretado para hablarle a Siri, la asistente digital. Haciendo doble clic se pasa al modo de multitareas, donde se pueden seleccionar las pantallas de diversas aplicaciones.



Apple está preparando el debut de tres iPhones nuevos el mes que viene. Uno de los modelos, un nuevo dispositivo de gama alta, contiene suficientes cambios como para ser la versión con mayores actualizaciones del iPhone en los diez años de historia del teléfono.



Con una pantalla más definida que ocupa casi toda la parte frontal, Apple probó eliminar por completo el botón de inicio —ni siquiera puso uno digital— y reemplazarlo con nuevos controles de gestos para realizar tareas como ir a la pantalla principal de aplicaciones y abrir el modo de multitareas, según las fuentes y las imágenes.

En el nuevo iPhone de gama alta, Apple también planea dejar una pantalla más larga con esquinas redondeadas, dejar una franja en el extremo superior para la cámara y los sensores y poner la antena en otro lado, según las imágenes. La compañía suele probar diversos diseños y puede que estos detalles sean distintos en la versión que termine lanzando. Una portavoz de Apple no quiso hacer comentarios.

CAMBIOS

El nuevo modelo será de un tamaño parecido al del iPhone 7, pero vendrá con una pantalla OLED un poco más grande que la del iPhone 7 Plus (5.5 pulgadas), le dijeron a Bloomberg News fuentes al tanto.



La pantalla del iPhone 8 es más alta que del iPhone 7 Plus, lo que significa que podría mostrar más de una página web o mensajes de texto adicionales, dijo la gente. El teléfono todavía tendrá seis filas verticales de aplicaciones, mostrando 24 iconos en cada página, excluyendo una barra gris en la parte inferior que alberga aplicaciones de uso común. Esa sección se rediseñó con una nueva interfaz similar a la de la versión para iPad de iOS 11, muestran las imágenes.



El teléfono tendrá bordes simétricos y delgados alrededor de toda la pantalla, o sea, se eliminaron las áreas debajo de esta, donde iba el botón de inicio, y encima, donde se escucha el sonido. El auricular, el sensor de reconocimiento de rostros y la cámara para selfies están ubicados en una franja recortada (“notch”) en la parte superior de la pantalla, según muestran las imágenes.



Apple también planea incluir una banda de acero inoxidable alrededor del teléfono sobre la cual se curva el vidrio. La banda tiene pequeños recortes en las esquinas como los iPhone anteriores para mejorar la recepción, según se ve en las imágenes.



Antes, Apple usaba costados de acero y una cubierta de vidrio para los iPhone 4 y 4s pero luego pasó a utilizar exclusivamente metal con el iPhone 5. La parte posterior de la línea del iPhone 6 y las más recientes es totalmente metálica.



Apple también planea lanzar otros dos modelos nuevos del iPhone con procesadores más veloces, pero con las mismas pantallas que las del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.



Los nuevos dispositivos serán presentados durante un evento de Apple el 12 de septiembre junto a versiones actualizadas de los modelos de Apple TV y Apple Watch.