Apple alista ‘golpe’ contra Amazon

Apple ya está en su bolsillo, en su escritorio y debajo de su televisión. Pronto, un dispositivo que tendrá en relieve la leyenda "diseñado por Apple en California" podría estar en su mesita de noche o en la cocina.



El fabricante del iPhone ha comenzado a fabricar un altavoz inteligente controlado por Siri, planeado desde hace tiempo, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. Apple podría lanzar el altavoz tan pronto como en su conferencia anual de desarrolladores en junio, pero el dispositivo no estará listo para la venta sino en varios meses, dijeron las fuentes.



El dispositivo será distinto de Echo de Amazon.com Inc. y de Google Home de Alphabet Inc. porque ofrecerá tecnología de sonido envolvente virtual y una profunda integración con la línea de productos de Apple, dijeron las personas, que pidieron el anonimato por tratarse de productos que aún no son públicos.



Lanzar un altavoz serviría para dos propósitos principales: proporcionar un centro para automatizar los aparatos y las luces a través del sistema HomeKit de Apple y establecer un baluarte dentro de la casa para aumentar las posibilidades de que los clientes permanezcan en la red de servicios de Apple.



Eso ayudaría a combatir la amenaza competitiva de los altavoces conectados de Google y de Amazon: en general Home y Echo no apoyan los servicios de Apple. Sin hardware compatible, es más probable que los usuarios opten por Echo o Home y, por lo tanto, utilicen servicios de música como Spotify, Amazon Prime Music o Google Play en lugar de Apple Music.



"Esta será una plataforma para desarrollar los servicios de Apple", dijo Gene Munster, cofundador de Loup Ventures y ex analista de Apple.