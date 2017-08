El plan de Apple para competir por el streaming con 'los grandes'

Apple Inc. planea gastar alrededor de mil millones de dólares en programación original en los próximos 12 meses, intensificando sus esfuerzos para competir con Amazon.com Inc. y Netflix Inc. en el "streaming" de video, de acuerdo con fuentes al tanto del plan.



Un nuevo equipo basado en Los Ángeles, dirigido por los exejecutivos de televisión de Sony Corp. Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, que fueron contratados en junio, producirá y comprará programas de televisión y películas para Apple Music y otros futuros productos de "streaming" de video, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los planes son privados. El diario The Wall Street Journal informó sobre el nuevo presupuesto el miércoles en la mañana. Un portavoz de Apple declinó comentar.



En el último año, Apple ha acelerado su estrategia de video, ya que busca duplicar los ingresos en 2020 de su negocio de servicios, que incluye productos como Apple Music y la App Store. En junio lanzó el reality "Planet of the Apps" y a comienzos de este mes "Carpool Karaoke". El ejecutivo Jimmy Iovine le dijo a Bloomberg News en abril que Apple lanzaría hasta 10 programas originales para fines de año.



Aunque el presupuesto de casi mil millones de dólares representa un aumento en el gasto de Apple, es significativamente menor que los desembolsos de Netflix y Amazon para el contenido original.



Netflix dijo que gastará 6 mil millones de dólares en programación este año, y los analistas de JPMorgan Chase & Co. calculan que el gasto de Amazon será de unos 4 mil 500 millones de dólares. Las fuentes agregaron que el presupuesto todavía se está finalizando.



Apple también ha contratado Matt Cherniss, quien hasta hace poco era presidente del canal de cable WGN America, de Tribune Media Co., para dirigir el desarrollo.



Cherniss tiene que rendir cuentas a Erlicht y Van Amburg, quienes a su vez deben responder ante el jefe de servicios de Apple, Eddy Cue.

El equipo sigue contratando de manera activa, dijo una de las fuentes.