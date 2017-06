Yahoo vende negocio de internet a  Verizon por 4,480 mdd

Los accionistas de Yahoo concretaron este jueves la venta del negocio de internet de la compañía a Verizon Communications por un monto de cuatro mil 480 millones de dólares, de acuerdo con los resultados preliminares de la reunión.



La compañía, que espera cerrar el acuerdo el próximo 13 de junio, extendió también una oferta pública de adquisición para recomprar hasta tres mil millones de acciones del 13 al 16 de junio.



El cierre del acuerdo, anunciado en julio de 2016, se había retrasado ya que las compañías evaluaban las consecuencias de dos violaciones de datos que Yahoo reveló el año pasado.



Tras el acuerdo con Verizon , Yahoo se llamará Altaba, una compañía holding cuyos activos principales serán su participación en Alibaba Group Holding y un 35.5 por ciento en Yahoo Japan Corp.



En tanto, una fuente dijo que Verizon planea recortar unos dos mil puestos de trabajo y combinarlo con AOL, según una fuente familiarizada con el tema.



Los despidos serán en su mayoría de posiciones duplicadas - los trabajos de ingeniería son menos propensos a ser afectados, dijo la fuente, que pidió no ser identificado porque el asunto aún no es público.



Los recortes, que equivalen a alrededor del 15 por ciento de la fuerza de trabajo combinada, comenzarán poco después de que la fusión se haya completado, lo que podría ser tan pronto como la próxima semana, dijeron las fuentes.



Muchos de estos puestos están en California y algunos también fuera de Estados Unidos, agregó la fuente, que pidió no ser identificada



Yahoo se está convirtiendo en parte de una nueva unidad de Verizon llamada Oath que incluirá contenido multimedia y servicios digitales como correo electrónico.



Verizon buscará utilizar la audiencia de la web de Yahoo para empujar las noticias y el vídeo original, expandiéndose más allá de su negocio central de conectar a la gente a Internet, televisión por cable y sus teléfonos inteligentes.



A las 2:30 hora local de México, las acciones de Yahoo repuntabaen la bolsa de Nueva York en un 10.07 por ciento a 55.64 dólares, mientras que Verizon opera en baja de 0.63 por ciento a 46.21 dólares.