10 datos para conocer mejor a Sarahah, el último furor de internet

Probablemente en tu timeline de Facebook has visto que algún o algunos contactos han compartido un link de un sitio llamado Sarahah.



Este sitio, que también tiene aplicación móvil, que permite enviar y recibir mensajes anónimos, es la última tendencia en redes.



Aquí te dejamos 10 datos para que conozcas esta app y después decidas si quieres ‘subirte a este tren’.



1.- El sitio nació el año pasado en Arabia Saudita, y su nombre significa honestidad.



2.- El creador es Zain al-Abidin Tawfiq, quien actualmente está buscando inversionistas en Medio Oriente, Europa y Estados Unidos.



3.- Fue creada en 2016, con el objetivo de que empleados pudieran hacer comentarios anónimos a sus jefes.



4.- Luego, ante el interés de los usuarios, se abrió para que todos pudieran dejar mensajes y también llegó la aplicación móvil.



5.- El boom de la aplicación se dio de la mano de Snapchat, que permitió a los usuarios compartir sus perfiles en Sarahah.



6.- Para finales de julio pasado, la app había sido descargada más de 3.9 millones de veces para iPhone y 1 millón para Android. Contaba con 15 millones de usuarios registrados y 130 millones de visitantes en los 30 días anteriores



¿Cómo funciona?



7.- Para recibir mensajes debes registrarte, y en ese momento se genera una liga que puedes compartir en tus redes sociales. Tus contactos acceden a esa liga y les aparece un espacio en blanco donde te dejarán el mensaje



8.- Para enviarlos no debes estar registrado, sólo ingresas al perfil de alguien y dejas tu texto



9.- No puedes saber quién te dejó el mensaje, y nadie más verá esos mensajes, a menos que tú los compartas en tus redes. Tampoco puedes responder directamente los post que te pongan. No se permite enviar fotos.



10.- Para controlar el bullying, la aplicación tiene la opción para que reportes algún mensaje que consideres ofensivo o inapropiado. También puedes bloquear a quien te envió un mensaje de este tipo, y se bloquea aunque no esté registrado, ya que se hace a través de la IP.



Con información de Sarahah, y Financial Times.