Obama tiene buen gusto, pone a 'Roma' entre sus películas favoritas de 2018

Como ya se ha hecho una tradición, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió a través de Facebook cuáles fueron sus preferencias en cuanto a libros, música y cine durante el 2018. El exmandatario tiene entre sus películas favoritas a la laureada Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

La selección de Obama, a simple vista, demuestra cuán variados son sus gustos. “A medida que 2018 llega a su fin, sigo con una tradición favorita y comparto mi lista de fin de año”, escribe el expresidente estadounidense en su cuenta de Facebook.

“Es momento para hacer una pausa y reflexionar sobre el año a través de los libros, películas y música en donde encontré mucha reflexión e inspiración… Aquí está mi lista de 2018, espero disfrutes leyéndolas, viéndolas y escuchándolas”, explicó.

Entre sus películas favoritas de 2018, Obama escogió a Roma, la cinta de Alfonso Cuarón basada en la infancia del cineasta, que se centra en la historia de ‘Cleo’, una empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México en los años 70.

“Mis filmes favoritos de 2018 son: Black Panther, BlacKkKlansman, Blindspotting, Burning, The Death of Stalin, Eighth Grade, If Beale Street, Could Talk, Leave No Trace, Minding the Gap, The Rider, Roma, Shoplifters, Support the Girls y Won’t You Be My Neighbor”, escribió.

Obama también hizo una selección de los libros que leyó y que se encuentran entre sus favoritos. "Becoming (Mi historia), de Michelle Obama (!obviamente mi favorito!)", destacó.

Finalmente, entre sus canciones favoritas de 2018 se encuentran Bad Bad News, de Leon Bridges ; Could’ve Been, de H.E.R.; Disco Yes de Tom Misch ; I Like It de Cardi B (Bad Bunny y J Balvin); Mary Don’t You Weep (Piano & A Microphone versión 1983), de Prince, y Wow Freestyle de Jay Rock (Kendrick Lamar), entre otros.