Cantante de jazz Nancy Wilson muere a los 81 años

Nancy Wilson, ganadora de varios Grammy y cuyos éxitos iban del R&B hasta el jazz y funk, murió ayer jueves a los 81 años tras una larga enfermedad en su casa en Pioneertown, una comunidad en el desierto de California próxima al Parque Nacional de Joshua Tree, dijo su representante y publicista Devra Hall Levy.

Influida por Dinah Washington, Nat King Cole y otras estrellas, Wilson lo abarcó todo, desde los estándares del jazz a Little Green Apples, y sólo en la década de 1960 lanzó ocho discos que alcanzaron el top 20 de las listas de éxitos pop de Billboard. Elegante y discreta unas veces y rápida y conservadora y un poco traviesa en otras, era conocida por temas como Guess Who I Saw Today, con la que se dio a conocer, y su éxito de 1964 (You Don't Know) How Glad I Am.

Se resistió a identificarse con una única categoría, especialmente con el jazz, y se refirió a sí misma como una "estilista de canciones”.

"La música que canto hoy en día es la música pop en los 60”, dijo al diario San Francisco Chronicle en 2010. "Nunca me he considerado una cantante de jazz (...) Tomo una letra y la hago mía. Me considero una intérprete de la letra”.

"Era una de esas raras vocalistas que podían hacerlo todo", dijo su agente, Devra Hall Levy, a Reuters. "Jazz, blues, pop e incluso funk. Lo hacía todo. Nancy lo dio todo por sus fans", dijo.

Wilson tuvo también una prolífica carrera en televisión, cine y radio, con participaciones en Hawaii Five-O o Police Story, en Meteor Man de Robert Townshend o presentando la serie de NPR, Jazz Profiles durante años. Además fue miembro activo del movimiento por los derechos civiles, incluyendo en la marcha de Selma de 1965, y recibió un NAACP Image Award en 1998.

Contrajo matrimonio en dos ocasiones, con el batería Kenny Dennis, de quien se divorció en 1970, y con Wiley Burton, que murió en 2008. Le sobreviven sus tres hijos Kacy Dennis, Samantha Burton y Sheryl Burton, sus hermanas Karen Davis y Brenda Vann y cinco nietos.

Nancy Wilson se retiró de los escenarios en 2011.

Su canción How Glad I Am la llevó a ganar un Grammy en 1965 por la mejor interpretación de R&B. Después obtuvo otras más en 2005 y 2007 por jazz, junto al premio a su trayectoria Jazz Masters Fellowship en 2004, otorgado por la Fundación Nacional para las Artes (NEA, por su sigla en inglés).

Un crítico de música escribió una vez que Nancy Wilson era la heredera al trono de la gran Ella Fitzgerald y en su sonido se apreciaba la influencia de Nat King Cole y otras leyendas de la música.

Su primer álbum, 'Like in Love', que se lanzó en 1959, alcanzó un gran éxito comercial, y la artista se situó con frecuencia en lo más alto de las listas pop de la revista Billboard en la década de 1960, según críticos de música.

El especialista en jazz y escritor Ted Gioia dijo que el mundo del jazz había perdido a una grande de la música, cuya versatilidad elevó sus canciones a altos niveles de emotividad.

"Era una de esas pocas vocalistas que podía cantar cualquier estilo, cualquier género y aun así dejar una huella única en la música", afirmó Gioia.