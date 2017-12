4 libros para leer en 2018 recomendados por maestros de Harvard

Con su experiencia para recomendar textos a sus alumnos y sus excelentes credenciales, docentes de la Universidad de Harvard le dieron a Business Insider sus recomendaciones de lecturas para el próximo año.



Aquí te presentamos cuatro recomendaciones, dos de ellas disponibles sólo en inglés, de los profesores, entre ellos ganadores de premios Nobel y Pulitzer.



'Anna Karenina' de León Tolstoi



"Estoy releyendo 'Anna Karenina'. No hay mejo novela que conozca sobre cómo las mujeres (y no sólo Anna) -de élite, inteligente, educada- son ignoradas y oprimidas, y tienen que enfrentar algunos problemas con la ley. Las mujeres son las cuidadoras, pero también empáticas. Ellas sostienen a la sociedad juntas y le proveen salvación aunque los sacerdotes se llevan el crédito.



"La novela de Tolstoi es tan relevante hoy como lo ha sido siempre. Aparte, uno aprende de cambio técnico en la agricultura y cómo incentivar a los trabajadores a adoptarlo. Es claramente la mejor novela que se ha escrito y merece la pena otra lectura de todos nosotros".



Recomienda: Claudia Goldin, docente de historia económica y economía del trabajo.



'Just Mercy' de Bryan Stevenson



Bestseller recomendado por el New York Times y nombrado como uno de los libros del año por esa casa editorial, el Washington Post, el Boston Globe, Seattle Times y las revistas Esquire y Time.



Se trata de un testimonio del autor en sus experiencias al defender a convictos pobres y por error en los estados del sur de Estados Unidos. "Bryan Stevenson podría ser, de hecho, el Mandela estadounidense", refiere la reseña de Nicholas Kristof en el New York Times.



Recomienda: Stephen Greenblatt, profesor de inglés y ganador del Pulitzer, autor de 'El auge y caída de Adán y Eva'.



'La teoría de los sentimientos morales' de Adam Smith



"Todos los estudiantes de economía conocen 'La riqueza de las naciones', pero este libro anterior presenta una visión más rica y matizada de la naturaleza humana que su más famoso sucesor".



Recomienda: Eric Maskin, economista y galardonado en 2007 con el Nobel, autor de 'La paradoja de Arrow'.



'Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence' de Joseph Aoun



Editado por el MIT, el libro expone la propuesta del autor sobre "cómo educar a la siguiente generación de estudiantes universitarios para inventar, crear y descubrir, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad que incluso la inteligencia artificial más sofisticada aún no puede", según su reseña.



La exsecretaria de Seguridad Nacional estadounidense Janet Napolitano destaca además la visión optimista de Aoun.



Recomienda: EJ Corey, químico orgánico que ganó en 1990 el Nobel y autor de 'Moléculas y medicina'.