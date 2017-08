Amazon y compañía están 'matando' a minoristas como Radio Shack o Kmart 

El sector minorista estadounidense muestra señales encontradas. Por un lado vemos datos que muestran una de las mayores dinámicas en los últimos años; las ventas minoristas alcanzaron en junio los 476 mil millones de dólares, tras un crecimiento de 3.4 por ciento anual, acumulando 92 meses de aumento de forma consecutiva.



Por otra parte, la confianza del consumidor -según el reporte de la Universidad de Michigan- fijó en agosto un nivel máximo de los últimos ocho meses en 97.6 puntos, tras una ganancia de 5.5 por ciento frente al nivel alcanzado en julio.



Durante la primera mitad del año los consumidores destinaron casi 110 mil millones de dólares más para la compra de bienes duraderos y no duraderos, observándose una recuperación de 0.9 por ciento acumulado en lo que va del año. El gasto de los consumidores se estima en 13.8 billones de dólares al cierre de junio de 2017.



Pese a estos datos, el comercio al menudeo en los Estados Unidos está registrando cambios importantes.



De acuerdo con un análisis del portal financiero 24/7 Wall St, los consumidores están cambiando la visita a los centros comerciales por un mayor uso del comercio electrónico, en donde Amazon.com es el rey. Este menor flujo de compradores está llevando al cierre de complejos comerciales completos, en donde los más afectados son las tiendas minoristas que dependían del tráfico de consumidores.



A continuación te mencionamos las cinco cadenas minoristas que anunciaron el mayor número de cierres para este año:



1 RADIO SHACK



Luego de dos declaraciones de bancarrota en los últimos dos años (la primera en 2015 y la siguiente en marzo de 2017), esta cadena con más de 100 años de existencia redujo el número de sus tiendas de cuatro mil a mil 500 unidades. Solo para este año tiene programadas más de 530 cierres y aún está planteando qué hacer con las restantes mil.



Esta tienda tiene presencia en México desde 1992 y hasta el momento cuenta con 246 tiendas en 27 estados. La decisión del cierre de tiendas en los Estados Unidos no afecta las operaciones en nuestro país ya que la totalidad de los locales con este nombre pertenecen en su totalidad a Grupo Gigante desde 2015.

​

2 PAYLESS SHOESOURCE



Esta compañía con 61 años de existencia anunció en abril el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos (400 en total), luego de haberse declarado en bancarrota. Pese a este cierre, la presencia de este nombre se extiende a otras cuatro mil unidades de negocios distribuidas en Canadá, Centro América, el Caribe y Sudamérica, además de Medio Oriente, África, India y Asia.



El impacto de los cierres en México es limitado. De hecho, en 2010 esta tienda había anunciado su expansión en el mercado mexicano y un año después abrió una unidad en el Estado de México y otra en Puebla; ambas cerraron años después. Sin embargo, es en la franja fronteriza en donde el cierre de las tiendas afectó a los consumidores mexicanos.

3 KMART



Una de las tiendas más emblemáticas de los Estados Unidos es Kmart, que inició operaciones en 1899. No solo fue afectada por los cambios en los hábitos de compra de los consumidores, también influyeron las malas decisiones corporativas, una bancarrota y la competencia encabezada por Walmart y Target. Para este año anunció el cierre de 267 unidades en zonas de baja rentabilidad.



Desde 2004 –año que fue adquirida por Sears Holding—tenía mil 480 tiendas, actualmente apenas supera las 800 y la tendencia es reducir aún más su número.



En México, la presencia de este minorista tuvo una corta estancia entre 1994 y 1997 con cinco unidades que fueron vendidas a Comercial Mexicana (el plan original era abrir 50 tiendas en cinco años).

4 THE LIMITED



The Limited, que comenzó sus operaciones en 1963, es otro de los minoristas que se agregaron a la lista de Ann Taylor y Chico´s en los Estados Unidos y anunció el cierre de sus 250 tiendas en el mayor mercado del mundo, luego que en algún momento fue considerada como la mayor cadena de tiendas en locales menores a los dos mil pies cuadrados.



Pero no todo está perdido para esta minorista, ya que el cierre llevó a un cambio importante: sus mercancías se siguen vendiendo por medio en internet y su página principal anuncia que regresarán pronto. En México no tenía presencia física.

​

5 FAMILY CHRISTIAN STORE



Esta tienda con un perfil evangélico y con 85 años de existencia en el mercado estadounidense anunció el cierre de sus más de 240 tiendas, en 30 estados, luego que los problemas financieros comenzaron en 2012 y la negativa de varios de sus acreedores a su plan de reestructuración. En México no tenía presencia física.



Si bien este era un negocio que tuvo un fuerte crecimiento durante los años 90, uno de sus objetivos era donar la mayor parte de sus ganancias a orfanatos, viudas y personas con dificultades a nivel mundial.