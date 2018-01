¡Y que nos vamos a España!

1

Si usted busca hoy a 5 Gobernadores (Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Campeche) o a 19 Secretarios de Turismo estatales en el país o posiblemente al Secretario de Turismo Federal, Enrique de La Madrid Cordero, le informo que no están en México. Todos se fueron a Madrid.



Porque está por inaugurarse en esta semana la Décimo Octava edición de la segunda Feria Internacional de Turismo más importante en Europa. Del miércoles de esta semana al día 22 se darán cita además de los funcionarios públicos mencionados las empresas de turismo más relevantes de México y van a fomentar el turismo hacia nuestra nación, una actividad que pasa por los mejores momentos de su historia a decir por los números.



Si la economía mexicana está en el sitio 14, en turismo somos el octavo destino internacional a pesar de eventos que indudablemente han tenido un impacto en el flujo de visitantes como fue el caso del terremoto del pasado septiembre o las alertas a turistas del Gobierno de Estados Unidos.



En los 10 primeros meses del año pasado el turismo extranjero presentaba un incremento de 12 por ciento respecto al año precio y las divisas apuntaban a romper el ingreso que por el concepto se tuvo durante todo 2017. Se ha hecho un buen trabajo a pesar de la existencia de una realidad complicada en materia de seguridad en el país.



Lo ha hecho posible el ecosistema turístico nacional. Ha sido posible trabajar en la misma dirección por el concierto que organiza la dependencia que encabeza de La Madrid Cordero. Por eso es relevante la presencia de todos esos gobernadores y encargados del tema turístico de 19 estados del país.



El evento a inaugurarse en Madrid esta semana representa un foro muy importante para seguir promoviendo a México como destino turístico. El año pasado casi 10 mil empresas dedicadas al tema de todo el mundo se presentaron en la edición 37 de esta feria.



El año anterior el número de profesionales relacionados con la actividad turística mundial incrementaron en 18 por ciento su presencia en el foro al que asistieron 135 mil 838 profesionales y 109, 134 interesados en el tema como posibles viajeros. Fueron registrados 165 países o regiones y en este año se espera incremente esa cifra.



México merece un mayor flujo de turistas internacionales. Tenemos todo para consolidar la actividad como una fuente de ingresos relevante para la economía. Ya lo es pero puede mejorar. Se trata de consolidar la oferta e incrementar el número de vuelos y destinos hacia nuestro país. El complejo empresarial relacionado con la oferta turística tiene que incorporar innovaciones a la oferta, madurar los destinos, segmentar correctamente los mercados, enriquecer la oferta y promoverla en estos puntos de encuentro.



Casi 600 millones de turistas viajaron a otros puntos del mundo durante el primer semestre del 2017. México aspira a acercarse al sitio siete dentro de los destinos con mayor concurrencia de turistas internacionales. Lo podrá conseguir ciertamente si se sigue trabajando como hasta ahora. No hay tour operadores que no reconozcan que vivimos buenos momentos y que ello ha sido posible porque hay una buena comunicación dentro del ecosistema, transparencia en las políticas públicas y apoyo del Gobierno Federal.



Una parece ser la clave o eje de este esfuerzo y de los resultados que hasta ahora se documentan: conectividad. Una de las líneas aéreas mexicanas que ha conseguido aprovechar este esfuerzo y que ha contribuido a que las cosas avancen es Aeroméxico que tan solo a Madrid, sede de la FITUR 2018, destina 12 vuelos semanales directos entre el país y la capital de España con un incremento de 14 por ciento en el número de los pasajeros hacia el destino.



Y huelga decir que las Pymes son, en la segmentación de mercados, las más beneficiadas. Lo importante ahora es que el tejido empresarial ayude al esfuerzo Federal de sustituir las importaciones que para la atención del turista externo requiere para atenderlo. Si el año pasado tuvimos 20 mil millones de dólares como derrama de los turistas extranjeros, 11 mil millones de ellos se dedicaron a importar los productos o bienes requeridos para atenderles.



Parece mentira que tengamos que importar de Asia la tilapia que se oferta en los mejores restaurantes. Hay un cúmulo de oportunidades que generarán más actividad económica del país. De lo que veamos en Madrid, España, le podremos comentar con mucho gusto.

