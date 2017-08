¿Y las inversiones?

1

En toda la discusión sobre la posible cancelación del TLCAN se ha hablado muy poco de lo que sucedería con la inversión extranjera directa (IED) y de lo que pudiera hacerse al respecto.



El país necesita capitales para crecer y crear empleos. Dados sus compromisos financieros (internos y externos) y la necesidad de mantener estables las cifras macroeconómicas, no es previsible que la inversión pública vaya a incrementarse pronto. La inversión privada doméstica tampoco tiene perspectivas de ampliarse significativamente, al menos en el renglón de manufacturas. Para reducir la fragilidad de las cuentas externas y para propulsar la economía requerimos más IED.



México ha firmado acuerdos comerciales con muchos países, pero sólo en tres casos se trata de pactos de “integración profunda”: el TLCAN, el de la Comunidad Europea y el de Chile. En ellos se va más allá de la simple rebaja o supresión de tarifas y se incluyen temas como servicios, estándares, regulación de la competencia doméstica, mecanismos para resolución de disputas y, sobre todo, facilidades a la IED. Se ha usado el Tratado como instrumento estratégico para competir por las inversiones. Por eso se incluyeron cláusulas para darle el mismo tratamiento que a la inversión nacional, proteger la propiedad intelectual, inmunizar contra expropiaciones o eliminar barreras a los flujos de capital.



El problema es que en el caso de las inversiones no existe un tratado multilateral comprehensivo, análogo al marco que ha habido para el comercio (GATT-OMC). Sin el TLCAN, quedaríamos sujetos a la improbable buena voluntad de quien deseara traer su dinero al país o al capricho del que quiera aceptar las inversiones de los mexicanos allá.



ANTES DEL TRATADO



Hasta 1994, a pesar de que se había liberalizado la legislación que limitaba la entrada de IED, los flujos que venían de Estados Unidos eran reducidos, de corto plazo e irregulares. En cambio, ahora son considerables, constantes y únicamente en un 8% consisten en la adquisición de empresas mexicanas por extranjeros. Además, se dirigen también a los servicios (telecomunicaciones, construcción, bancos, comercio minoristas).



Esa inversión, sin embargo, es muy vulnerable ya que vino aquí por el bajo costo laboral y las facilidades de acceso al mercado de EU. Además, porque está muy concentrada en los sectores que podrían verse más afectados con una cancelación o una remodelación radical del TLCAN (automotriz y autopartes, equipos electrónicos, textil-vestido, industria alimentaria y bebidas).



La posibilidad de atraer inversión de otros países no es muy prometedora. Aunque nos mantenemos en niveles históricos elevados y captamos la quinta parte de la inversión en América Latina, se está observando ya una fuerte caída (7.9% el año pasado), que sólo en parte fue provocada por Trump (suspensión de proyectos de Ford, General Motors, Carrier, Codan Rubber). Se debe a los bajos precios de las materias primas y al lento crecimiento de la economía mundial, pero indudablemente hay un factor estructural: las inversiones se están yendo a los países con mayor productividad y sofisticación tecnológica. Si van a tener que aumentar el contenido estadounidense de sus productos y ya no van a poder aprovechar el diferencial de precio de los factores (mano de obra, tasas de interés, tipo de cambio, impuestos) entre EU y México, las empresas americanas no tendrán incentivos para fragmentar su proceso productivo, relocalizar aquí la fabricación y reexportar bienes intermedios o finales. Sólo en la medida en que pudieran obtener economías de escala y mantener bajos costos fijos, que redujeran la cuenta de comercialización, les convendría poner plantas, básicamente para abastecer el mercado mexicano.



Con o sin TLCAN, se debe hacer un esfuerzo extraordinario para persuadir a más inversionistas de traer aquí sus capitales. No hay que convencerlos de la ventaja de servir a un mercado enorme como el nuestro ni de aprovecharlo como plataforma para llevar sus productos a los países con los que mantenemos alianzas comerciales. Lo que suscita dudas es la falta de un estado de derecho sólido y el poco interés por impulsar la formación de personal altamente calificado y por consolidar grupos y centros de investigación y desarrollo.



ProMéxico ha hecho buena labor, pero tiene que enfocarse en traer inversiones a sectores preferentes y en conseguir que estas sean intensivas en tecnología. Debe además coordinar mejor los esfuerzos que hacen los gobiernos estatales.



También te puede interesar:

Guerra comercial

Integración regional

Burbuja política