Y la gasolina va para arriba

1

En los primeros días del mes de enero, le reporté en este espacio que el incremento de los precios de la gasolina era muy pequeño en los primeros días del año, cuando se hablaba ya del gasolinazo de nueva cuenta.



El aumento entre el 22 de diciembre y el 9 de enero era de apenas 1 por ciento, muy lejos de lo que se decía en aquel entonces.



A esa fecha, el precio más frecuente de la gasolina Magna de Pemex, en el sur de la Ciudad de México, era de 16.79 pesos.



Las cosas ya son diferentes hoy. De acuerdo con los reportes que los usuarios de Waze anotan, el día de ayer, el precio más frecuente fue de 17.11.



Esto quiere decir que el aumento respecto al 22 de diciembre pasado fue de 2.9 por ciento.



No es un incremento, ni remotamente, como el que tuvimos el año pasado, pero refleja las presiones en el mercado de las gasolinas.



En el mercado de materias primas de Chicago, apenas en los 18 días que van de este año, la gasolina ya subió en 5 por ciento en dólares respecto al final del año pasado.



Ese incremento no se ha traducido de manera completa en los precios finales por dos razones. La primera es que el dólar en este año se ha abaratado en casi 4 por ciento.



La segunda es que desde febrero del año pasado se diseñó una fórmula para amortiguar las variaciones de los precios de las gasolinas.



Aunque ahora el precio es libre, como Pemex es casi el único proveedor, sigue determinando en buena medida el precio final. Por esa razón, el precio final no ha resentido el ajuste del precio del insumo… pero va a acabar haciéndolo.



Es decir, lo más probable es que en las siguientes semanas, la Magna siga encareciéndose.



El fondo de este proceso está compuesto de dos ingredientes.



El primero tiene que ver con el hecho de que desde hace varios años dejamos ya de ser un país petrolero, por lo menos en el sentido de la balanza comercial de hidrocarburos.



A partir de octubre de 2014, mes tras mes, sin faltar uno, la balanza comercial petrolera ha sido deficitaria y creciente.



El segundo, es el hecho de que desde noviembre del año pasado ha dejado de existir un precio oficial u oficioso de la gasolina. Ahora cada grupo gasolinero o cada estación de servicio fija su tarifa.



Esto quiere decir que, en el caso de que, por cualquier razón, en el futuro haya una baja de los precios de las gasolinas en el mercado norteamericano, ese comportamiento, por primera ocasión en la historia, va a producir una baja en los precios de las gasolinas en México.



Pero, por lo pronto, aliste más dinero para llenar su tanque.



Trump y su lengua



Ayer, el precio del dólar al mayoreo llegó a mediodía a los 18.58 pesos. Y no se veía remoto que en los siguientes días regresara a niveles de menos de 18.



Pero, no podía fallar, la lengua de Trump hizo de las suyas.



En una entrevista con Reuters dijo que su gobierno está renegociando el TLCAN ahora, pero que “veremos qué pasa. Podríamos terminar con el TLCAN”.



Y respondió a los que le piden no hacerlo. Señaló que, en su caso, les mostrará que el ‘best deal’ sería terminar el TLCAN.



Y, se acabó la baja del dólar.



Tras esas declaraciones, subió 20 centavos, y ayer por la noche estaba de nuevo en 18.79 pesos.



¿Alguien pensaba que Trump era confiable?

Twitter: @E_Q_



También te puede interesar:

Los tiempos de Luis Echeverría

‘Yo mejor, el país peor’

El dólar dice: el TLCAN no se va a acabar