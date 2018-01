¿Y la experiencia?

1

Los partidos políticos nos salen muy caros a los ciudadanos. Nada más en este año nos van a costar 17 mil 456 millones de pesos por gastos de operación del INE, más 6 mil 788 millones de gasto electoral… y cada vez representan menos.



¿De qué sirve que los políticos se reúnan en torno a un partido político y lleguen al Ejecutivo o al Legislativo, si para la próxima elección o en ese mismo cargo cambiarán de siglas?



¿Para qué se le dan recursos a un candidato a senador que llega al escaño por el PRD y después se cambia a Morena? Se supone que un candidato deberá responder a una plataforma política y a una declaración de principios, pero no es así, ya que ni siquiera requieren cambiarse de bancada para votar en sentido contrario a la definición del partido que los postuló, y si no pregúntenles a los rebeldes del PAN.



Que por cierto, el primero de ellos ya salió del clóset: Javier Lozano volvió a sus orígenes, al PRI, en la campaña de José Antonio Meade.



Pero no sólo se cambian de siglas, sino que cada vez los partidos atraen a más candidatos que carecen de experiencia política, pero que les darán votos.



Los ejemplos sobran en el caso de Morena: Lilly Téllez se perfila como candidata al Senado por Sonora; el actor Sergio Mayer a una diputación por la Ciudad de México; el futbolista Cuauhtémoc Blanco como aspirante a gobernador de Morelos.



Y si estos son los candidatos, para qué sirven los recursos que se entregan a los partidos para capacitación, si finalmente prefieren a personajes públicos sin experiencia.



Y ya en el colmo del cinismo, en Veracruz la coalición Por México al Frente presentará como candidato a una diputación a Eduardo Sánchez, primo de Karime Macías, esposa de Javier Duarte.



Este personaje fue destapado por el hijo del actual mandatario y futuro candidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez.



Después de que su papá logró frenar a través de un amparo la operación por medio de la cual el exgobernador Javier Duarte le donaba un terreno de 14 mil metros cuadrados en Martínez de la Torre, Veracruz.



La razón del olvido de los Yunes y del Frente es que Eduardo Sánchez es dueño de los periódicos El Heraldo, en Veracruz, y les dan al gobernador y al futuro gobernador muchas primeras planas.



¡Así o más pragmatismo!



LOS VAN A HARTAR

Está bien que el gobierno federal esté dispuesto a todo para ganar la elección, pero los priistas se preguntan si de verdad ¿es necesario atropellar al PRI como lo están haciendo?



Está bien que se señale que el voto duro ya no existe y que el del PRI sea de un 15 por ciento, pero ¿es cierto que esos votos no les importan, es cierto que tampoco les importa la reacción de los que movilizan en las elecciones?



La decisión de nombrar a Javier Lozano como vicecoordinador de mensaje y uno de los voceros oficiales de José Antonio Meade ha molestado mucho a los priistas.



Y para que su enojo sea mayor, el periódico El Universal publicó algunas de las frases del senador Lozano en contra del PRI, de las cuales retomo sólo dos:



“Con el regreso del PRI al gobierno federal ha quedado claro que su discurso cambio, más no así su genética. Estamos de vuelta en los tiempos de los excesos, de las devaluaciones y el endeudamiento excesivo”.



Y “No dejaremos que el PRI lucre con los más pobres porque no queremos volver a ese pasado de vergüenza”.



Por lo que se les recuerda que cuando sus operadores se enojan tiene altos costos electorales y lo que ha dicho el senador Lozano sí cala.



