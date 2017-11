¿Y dónde están las mujeres?

1

Si sé, que el nombre de la columna de hoy, suena a la clásica frase que se grita para ambientar las fiestas, pero el tema del posicionamiento de las mujeres parece en el sector bancario mexicano, tanto de la iniciativa privada como pública, toma cada vez más relevancia, no sólo por el incremento de programas para apoyarlas con financiamiento sino también para que más ocupen puestos directivos.



Hace unas semanas México fue sede del encuentro de mujeres exitosas de todo el mundo que contaron a otras mujeres sus experiencias profesionales y personales para estar en la posición que hoy se encuentran, ahí una de las palabras claves fue la confianza en cada una de ellas de poder hacer las cosas que se proponen.



En ese entorno de mujeres, uno de los pocos hombres invitados a debatir sobre lo qué están haciendo para empoderar a más mujeres, fue Enrique Zorrilla, actual director de Scotiabank México, que durante muchos años también lo fue de Banamex, quienes lo conocemos, sabemos de su facilidad para ganarse la confianza de quienes están a su alrededor, pero sobretodo de su impulso a las mujeres, hoy el 33 por ciento de sus directivas integrantes del Consejo son mujeres, y miren que ese banco ya tuvo la primer mujer directora del poderoso Grupo G-7.



Para Zorrilla lo más difícil de conseguir mujeres en puestos directivos, no es porque no haya mujeres con el perfil para cubrir las vacantes, sino porque simplemente las mujeres somos más “rigoristas” y no aplican a los puestos porque no reúnen por ejemplo, alguno de los cinco requisitos de las solicitudes que se establecen, es decir, confianza vuelve a ser la palabra clave.



Esta palabra asociada también a mujeres volvió a estar presente esta semana que pasó con el programa de impulsar el crédito a mujeres emprendedoras por parte de la banca comercial y de desarrollo, que a decir de los directivos si bien se han solicitado líneas de financiamiento por parte de las mujeres, aún hay espacio para más; un directivo comentaba que hacía falta más confianza de las mujeres para pedir un crédito, como mejores administradoras y pagadoras son mejores vistas como solicitantes, pero hacen falta más.



Con puestos directivos y líneas de financiamiento en espera de más mujeres, con programas lanzados especiales para el género femenino, la pregunta es ¿dónde están las mujeres? La duda que tienen algunos es que si hace falta mayor publicidad, más programas privados y de gobierno, sólo más confianza para aplicar, en este tema, sin duda la moneda está en el aire.



Y en el otro lado de la moneda, realmente impactante resultó la noticia en el sector financiero sobre el asesinato del exbanquero Adolfo Lagos, quien durante años formó parte del sector bancario mexicano y actualmente se encontraba como director de Izzi, no sólo por su experiencia en ese sector sino no hay que olvidar que era sobrino de Manuel Espinosa Iglesias, el exdueño de Bancomer antes de la nacionalización bancaria.



La trayectoria profesional de Lagos en el sector bancario incluyó su paso durante los años 1998-1999 a Serfin en donde llegó para administrar la salida del Fobaproa y la venta a Santander. Santander lo dejó hace ya más o menos hace 15 años, ya que se fue como director General de medios de pago para manejar América Latina del grupo español ya que formaba parte del equipo de Francisco Luzón, puesto en el que duró sólo 6 meses, ya que se comentaba que su relación con el entonces consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, lo llevó a ocupar la Dirección General de la Banca Mayorista Global. En esa posición duró 10 años y dejó un negocio en marcha y con números positivos, esto en pleno proceso cuando España estaba en su bache hipotecario, comentan conocedores de su trayectoria. Hace 5 años

regresa a México donde Alfonso de Angoitia lo invita a manejar Izzi. En la cablera como sabemos, llegó a realizar el cambio de Cablevisión a Izzi dándole la vuelta al negocio de Telecom de Televisa, empresa que sin duda también lamenta su asesinato.



Y les adelanto, esta semana autoridades financieras, legisladores y empresas Fintech se reúnen en el Senado para debatir la propuesta de ley enviada para regular a las empresas de tecnología financiera, se tiene previsto se dictamine y envíe al pleno para su aprobación y pueda a su vez ser remitida a la Cámara de Diputados, es decir si se aplican los legisladores tendríamos Ley Fintech antes de que concluya el actual periodo de sesiones el 15 de diciembre.



¿Ustedes que creen, la aprobarán sin problema antes de que termine el periodo? Hasta Acapulco, una felicitación a la Técnica 1, por su 60 aniversario. Por lo pronto la moneda está en el aire.

Twitter: @JLeyvaReus



También te puede interesar:

Sismos y aseguradoras: Las interrogantes

¿Qué debe tener una Fintech para que inviertan en ella?

Infonavit o bancos, ¿quién ha actuado mejor tras los sismos?