Xóchitl, en riesgo de perder apuesta

Muy indecisa se dijo Xóchitl Gálvez sobre la posibilidad de renunciar a la delegación Miguel Hidalgo para ir como candidata al Senado, e incluso reveló que tuvo la invitación de Morena y la rechazó y ahora está valorando si va por la coalición Por México al Frente. Comentó que está metida “en una bronca” porque ello significará perder una apuesta con el Colegio Salesiano, al que ofreció donarle el monto de lo que vale su casa si no llegaba al final de su mandato.



Lista la baraja en la capital



Con la selección de Alejandra Barrales como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quedó lista la boleta para el 1 de julio. Con una larga trayectoria en su partido, en el legislativo y en tareas de gobierno, Barrales dará la pelea por ganar la capital para el Frente PRD-PAN-MC, ante la fuerte aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum. Por el PRI-Verde va Mikel Arreola. A ver de qué cuero salen más correas.



Fox le reclama a Anaya



Ahora que Ricardo Anaya, en su calidad de precandidato presidencial único del PAN, visita a los partidos del Frente –ya fue al PRD y hoy acude a la sede de Movimiento Ciudadano–, el expresidente Vicente Fox no sólo le reclamó que por su culpa Acción Nacional ha perdido su identidad, sino que le advirtió que el hecho de que se ponga chalecos de otros colores no le garantizará unidad ni credibilidad. Y don Vicente, ¿no llamó a votar por el PRI hace seis años?



Ferriz se lanza contra todos



Pedro Ferriz de Con, aspirante independiente a la Presidencia, presentó una denuncia ante el INE contra quien resulte responsable por el “trasiego” de credenciales de elector falsas. Acusó que quienes pueden estar involucrados son los “tramposos” que sí compraron credenciales de elector, y señaló directamente a El Bronco, Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Edgar Portillo. Pareciera que todos están metidos, menos él.



Frente y Morena, juntos en la Corte



Casi en el límite de los tiempos legales, al fin hoy acudirán al Palacio de Justicia los partidos de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), de la mano con la otra coalición, Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) para presentar juntos el recurso de la acción de inconstitucionalidad, en contra de la Ley de Seguridad Interior. Morena aclara que apoya al PAN y PRD porque se requiere de una tercera parte de la Cámara de Diputados, pero remarca que no confía en ellos.



TEPJF da revés a Graco



El Tribunal Electoral federal ordenó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, presentar una propuesta de incremento presupuestal para el Tribunal Electoral estatal. Los magistrados determinaron que el mandatario infringió la legislación al modificar el presupuesto original, de 41.5 millones de pesos, y recortarlo a 18 millones. ¿Por qué habrá tijereteado el gobernador esos recursos? ¿Tendrá que ver con la campaña de Rodrigo Gayosso?



