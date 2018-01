Un toque de adiós anticipado

1

“Gracias a todas y todos por hacer de esta gran institución punto de encuentro de la pluralidad. Los admiro, los respeto, y, sobre todo, agradezco”, dijo ayer Miguel Ángel Osorio ante unos dos mil trabajadores que le dieron muestras de afecto en la explanada de Gobernación. El motivo oficial del encuentro fue la develación de un busto de Benito Juárez. Lo que todos interpretaron fue una despedida anticipada del funcionario que, en cuestión de horas, dejará la dependencia para ir en busca de un escaño al Senado.



PRI alista convocatoria para el Congreso



Antes del 15 de enero, el PRI prevé emitir la convocatoria para la selección de sus abanderados al Congreso de la Unión. En el contexto precisamente de las inminentes renuncias de Miguel Ángel Osorio para ir al Senado y de Luis Miranda para ocupar una curul en la Cámara de Diputados, el CEN que encabeza Enrique Ochoa emitirá el documento en el que fijará las reglas a las que se deberán apegar los aspirantes priistas y definir las listas de candidatos.



Las hazañas de Anaya



Ricardo Anaya, precandidato de Por México al Frente, mostró en redes sociales cómo había llevado a su hijo a la escuela. La idea no fue muy buena porque, de manera inmediata, comenzaron a criticarlo por compartir algo que la mayoría de las personas, simplemente, hacen todos los días. #LashazañasdeAnaya comenzó a ser tendencia en redes sociales.



Nombre de coalición, sin plan B



La coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza no tiene plan B para su nombre, por lo que ante las que considera son contradicciones del INE, insistirá en la defensa de la denominación “Meade Ciudadano por México” ante el TEPJF. Así lo reiteró el dirigente aliancista, Luis Castro, quien puntualizó que no sólo hay incongruencias en los argumentos que les presentó la autoridad electoral para justificar su decisión, sino que, de validarse sus criterios, estos llevarían a un cambio de nombre de las tres coaliciones registradas para los comicios federales.



Bronco desmantela gabinete



Tras la salida de Jaime Rodríguez, El Bronco, del gobierno de Nuevo León, las renuncias en el que fuera su gabinete se están dando en cascada. Roberto Russildi ya dejó la Secretaría de Desarrollo Sustentable y nos aseguran que tendrá una función administrativa y de operador financiero en la campaña del aspirante presidencial sin partido. Diana Adame se va a la Coordinación de Comunicación Social, y Humberto Torres, aún secretario de Infraestructura, se perfila como el inminente operador de su campaña.



Fausto, con Morena desde hace medio año



El intento de llegada –que ahora parece frustrado– de Fausto Vallejo a Morena no es un asunto de esta semana. Hace seis meses, el 9 de septiembre pasado, inició la ruta. Casi inadvertida pasó entonces la presencia del exgobernador priista de Michoacán como invitado especial al informe de labores del ahora diputado federal de Morena, Fidel Calderón, que en esas fechas dejó las filas del PRD. Hasta Morelia acudió la propia coordinadora de los diputados federales del partido de López Obrador, Rocío Nahle, para acompañar al recién llegado diputado. Aunque la visita fue más bien, en aquel entonces, para dar la bienvenida al exgobernador tricolor.



