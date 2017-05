Un senador contra el conocimiento

1

Todo empezó con un tuit de Joaquín López Dóriga publicado ayer al mediodía: “Senado revela que el Estado de México es una de las entidades más pobres, corruptas y violentas del país https://goo.gl/DQwWI3”.



El mensaje de @lopezdoriga remite a un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), dependiente del Senado, que se titula “Elecciones en el Estado de México 2017” (17/05/2017 http://bit.ly/2ri4o0F).



¿A alguien medianamente informado le puede sorprender que el Estado de México sea señalado como un lugar con gravísimos retos de seguridad, pobreza y/o corrupción?



Bastaría con haber leído, por ejemplo, el diario español El País, que en unas cuantas semanas ha publicado notas tituladas como sigue:



La muerte viaja en autobús en el Estado de México; Estado de México, capital del feminicidio; El fracaso económico del Edomex; El muro mexicano que separa el golf de la miseria (Una urbanización de lujo, blindada entre barriadas populares, ejemplifica la desigualdad extrema en el Estado de México).



Pero ya se sabe que leer y Partido Verde Ecologista de México no riman. Así que ante el tuit de López Dóriga, un senador del PVEM se puso muy malito de sus reacciones y así contestó desde su cuenta @CarlosPuenteZAC:



@lopezdoriga como Coordinador de @VerdeSenadoMex te informó que no he recibido ningún estudio del @IBDSenado sobre el Estado de México.



@lopezdoriga es inaceptable q capital humano y recursos d @senadomexicano se utilicen para realizar estudios q buscan incidir en elecciones.



@lopezdoriga solicitaré a Mesa Directiva d @senadomexicano realice auditoría sobre uso y destino de los recursos ejercidos por el @IBDSenado.



@lopezdoriga el estudio no es del @senadomexicano sino de un órgano encargado de realizar investigaciones derivadas de la agenda legislativa.



@lopezdoriga las investigaciones del @IBDSenado deben contribuir a la deliberación legislativa, NO buscar incidir en un proceso electoral.



Paren las prensas. Un senador de la República anuncia en Twitter una auditoría al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, porque ese centro de estudios cometió la gran ofensa de publicar, hmmm, esteee, un documento de contexto basado en fuentes tan reservadas, partidistas y sesgadas como el Inegi, el Coneval, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y, entre otras más, la Gaceta del Estado de México.



¿Sabrá el senador Puente, a quien le encanta amenazar con eso de mandar a hacer auditorías (leer http://bit.ly/2sc6kI5), que en la actual coyuntura el IBD también ha publicado estudios similares sobre las elecciones de Nayarit y de Coahuila? Estos reportes del IBD están a mano junto con documentos sobre materias varias como justicia cotidiana, modelo educativo, marcha de la economía, etcétera.



Como ya se ve que él pide que se le envíen los estudios, le regalo, senador Puente, lo que dice el Senado que debe hacer el IBD: “investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en campos correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado, con el fin de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como de apoyar el ejercicio de sus facultades de supervisión y control, de definición del proyecto nacional y de promoción de la cultura cívica y ciudadana”.



Si al senador Puente no le gusta que el Senado genere información para que la ciudadanía, y de paso legisladores como él, tengan un poco más de elementos para lidiar con las coyunturas, pues qué remedio: mande auditar el conocimiento, senador Puente, en una de esas usted se entera de cosas que pasan en México, que de otra manera quien sabe si usted se enteraría.



Twitter: @SalCamarena



