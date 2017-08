1

Hoy inicia el Foro Banorte. Un espacio para el debate y la discusión de ideas sobre nuestro país. Como he comentado en diversas ocasiones en este espacio, a veces las noticias negativas no nos permiten ver el gran México que tenemos.



No se trata de ocultar lo que no está bien, sino de “tener la foto completa”, para incorporar lo bueno que ocurre, que afortunadamente es mucho, a la percepción que tenemos de nuestro país.



Basta con sólo mirar el gran acervo cultural y gastronómico con el que contamos, así como la diversidad de climas que permite bellos paisajes inigualables. No obstante lo anterior, considero que lo más importante que tiene nuestro país es su gente.



Los mexicanos somos gente cálida, amiga, trabajadora y como dice Carlos Hank, el presidente de Consejo de la institución en la que me honro en laborar: “Los mexicanos fuertes compiten, destacan y ganan”.

En mi opinión, está bien tener una banca sólida y diversificada —como la de nuestro país—, que desde hace años ha llamado la atención a instituciones financieras a nivel global para invertir en México.



En este mismo orden de ideas, considero que también es muy sano tener un banco fuerte, enfocado en México y manejado en México y por mexicanos. Por eso, más que pretender que esto se convierta en un anuncio publicitario, lo que quiero es enfatizar que es un gusto para mí que una institución como Banorte quiera honrar a esos mexicanos fuertes que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Necesitamos creérnosla. Somos una gran nación.



Confieso que la frase “Un México fuerte, en el futuro de México” no fue de mi agrado al 100 por ciento cuando la escuché por primera vez. Tal vez sea mi mente —a veces “cuadrada”—, que no me permitía entender el mensaje si una palabra o en este caso, dos palabras, se repetían en una frase tan corta.



Sin embargo, creo que el mensaje es muy claro así. Con pocas palabras, aunque repetidas, se envía un anuncio de que nuestro país tiene un escenario futuro promisorio, a pesar de los retos que sin duda enfrentamos. Asimismo, cabe mencionar que el foro anual de Banorte llega en un momento en el que el mismo banco está instrumentando la campaña #MexicanosFuertes en donde el objetivo es dar a conocer esa plétora de mexicanos que destacan en muchas disciplinas a nivel global.



Esta es la quinta edición de este foro, que inició hace cinco años con el objetivo de presentar y debatir ideas para mejorar nuestro país a nivel regional (“Construyendo entidades competitivas”, 1 de septiembre, 2016) y que al combinarse con la Sesión Plenaria que organizaba el banco cada año, fue tomando forma la exaltación de las fortalezas de nuestro país (“Un México fuerte y de oportunidades”, 31 de agosto, 2016).



En esta ocasión contaremos con la presencia de conferencistas de talla mundial como Larry Summers —exsecretario del Tesoro de EU y expresidente de la Universidad de Harvard—, y Marc Levinson —economista e historiador-, de destacados empresarios mexicanos como José Antonio Chedraui (Chedraui), Alejandro Ramírez (Cinépolis), Blanca Treviño (Softek) y Juan Domingo Beckman (José Cuervo), cuatro gobernadores, Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur), Javier Corral (Chihuahua), Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” (Nuevo León) y Claudia Pavlovich (Sonora).



Funcionarios y exfuncionarios públicos de alto nivel, como la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), Alejandra Palacios, el subgobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León y el ex subgobernador de Banxico, Everardo Elizondo.



También contaremos con mexicanos exitosos (#MexicanosFuertes) en diferentes disciplinas como el Dr. Alfredo Quiñones “Dr. Q” (Director del Departamento de Neurocirugía de la Clínica Mayo), Luis Ramón Carazo Preciado (Consejero, consultor de empresas y profesor del ITAM), Luis Lojero (CEO de Mural Med) y la Selección Mexicana de Debate (David Alatorre López, Vivian Garciacano, José Luis Burgos, Mariana Morales, Montserrat Legorreta Luna e Isolda Vega).



Asimismo, participarán el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa. El flujo de información y participantes estará moderado por comunicadores de la altura de Joaquín López-Dóriga, Gregorio Martínez Garza, Ana Paula Ordorica.



Si bien la participación física en el foro es limitada, la tecnología nos permite que este se pueda extender a quienes tengan el deseo de participar. Dos maneras de hacerlo, por ejemplo, son explorar el sitio de Internet www.forobanorte.com, así como la posibilidad de participar directamente dando a conocer historias de mexicanos que hoy por hoy destacan.



Yo los invito a participar en estos debates y en la generación de ideas por un mejor México, que ya estamos construyendo, pero que tenemos que verlo, creerlo y apoyar para que se cumpla.



De niño disfrutaba mucho cuando iba al cine y veía el anuncio de cerveza Corona con la majestuosidad de las cascadas de Agua Azul y los lagos de Montebello, acompañadas por el espectacular “Huapango”, de Moncayo.



La emoción comenzaba con el simple sonido del güiro. Considero que eso se ha perdido desafortunadamente. Este Foro permite retomarlo y más importante aún, que nos enfoquemos en los mexicanos, los #MexicanosFuertes.

