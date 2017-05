Ulises, en campaña antipriista

1

En el movimiento de dejar un partido para irse a otro, los priistas le hacen competencia a cualquiera. Al menos es el caso del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien promueve por estos días la derrota del tricolor en el Estado de México. Lo cierto es que su enojo viene desde que no soportó que fuera Enrique Ochoa el que ocupara la dirigencia del partido. Y ahora, sin dejar de ser priista, reclama en un video, difundido por Quadratín, que hay que despedir al PRI, y no sólo se limita a la entidad.



Los imaginativos de Morena



Tradicionalmente los números que manejan en Morena son muy diferentes al del resto las encuestas conocidas, aunque omiten revelar sus fuentes. Ahora en el Estado de México no es la excepción. Miguel Barbosa, senador del bloque PT-Morena, dijo que Delfina Gómez tiene una ventaja de ¡7 puntos! sobre Alfredo del Mazo y que todavía esperan los 20 puntos de los votantes indecisos, que –aseguró– “son de antipriistas”.



La prioridad del PRD es la lucha interna



Para algunas corrientes al interior del PRD el tema de la renovación de la dirigencia nacional es prioridad y quieren que sea el INE quien la organice. No obstante, para la corriente más poderosa dentro de ese partido (ADN), que además controla a los órganos electorales perredistas, la participación del INE es imposible, pues costaría 120 millones de pesos. Al respecto, Carlos Sotelo, molesto, nos dijo: “que no salgan con esas tonterías, de aquí han sacado millones de pesos para otras cosas, viajes, asesores, en fin, han esquilmado al partido y ahora salen con que no hay dinero”.



Cota se quiso pintar de rosa



Nada gustó a los priistas de la CNC que el líder nacional de ese sector, Manuel Cota, hoy candidato al gobierno de Nayarit, tratara de “hacer a un lado” las siglas del PRI y el color rojo del partido, para pintar su campaña de color rosa. Tuvo que dar marcha atrás, aseguran, cuando le advirtieron los viejos lobos cenecistas que el “voto histórico es por la banderita de México”. También se quejaron otros –dicen– de que las siglas del tricolor quedaban por un lado, hasta abajo y en tamaño muy pequeño en sus diseños de campaña.



Las dudas de los legisladores



En momentos donde la transparencia es asunto necesario, será importante la comparecencia que tendrá en la Comisión Permanente del Congreso el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El maestro Carlos Ramírez Fuentes explicará a los legisladores temas relacionados con los fondos de pensiones, en particular el asunto de las cuatro afores sancionadas (Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP), por la Cofece.



A la espera de Coneval



La estrategia para disminuir la pobreza en México tiene forma. Existe el Gabinete Especializado México Incluyente, que analiza los distintos rezagos a combatir: educación, salud, alimentación, vivienda. Sin embargo, la eficacia de la misma depende de las cifras de la pobreza que dé a conocer en agosto, el Coneval. Precisamente, el Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, presentó ayer la Estrategia Nacional de Inclusión.



