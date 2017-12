1

Tras la tradicional cena navideña que reúne a las familias, inicia el período vacacional de Año Nuevo. Miles de turistas se aprestan a viajar a los distintos destinos que nuestro país ofrece. Hay gran diversidad y precios para todos, por lo cual el descanso familiar es accesible para muchos, aún cuando ésta es la semana más cara del año, solo equiparable a la Semana Santa. La ocupación a veces se ve rebasada, pues hoy viajamos más por México ante la situación internacional y la caída de peso. Evitamos viajar a EU ante los demonios de discriminación desatados por Trump.



Como contraparte el flujo de turistas internacionales a México registra un crecimiento sostenido cada año. El turismo mundial creció 6.6% en 2017, mientras que el registrado aquí fue de 12.6% en la llegada de turistas extranjeros. En total recibimos a 31.6 millones de visitantes. Cifra espectacular si consideramos que en destinos de playa, los más importantes, se registra una feroz competencia con el Caribe y Centroamérica principalmente. Además no contamos con casinos y juegos que son tan populares entre muchos turistas. Sin embargo, sol y playa se combinan con cultura milenaria, pirámides y vestigios de antiguas civilizaciones, así como con una espectacular gastronomía y vinos nacionales cada vez más maduros.



Las tarifas son competitivas, pero lo que más nos caracteriza es el servicio. La experiencia se comparte y cada vez recibimos más visitantes, pese a las alertas o warnings, se mantiene México como un gran destino. No es casual, implica mucho trabajo posicionarse en el mercado mundial. La Secretaria de Turismo realiza una gran labor en coordinación con el sector empresarial. Recientemente se anunció que el programa “Tesoros de Mexico” ha resultado un éxito total. Apoya 129 empresas en 13 entidades del país con capacitación y certificación para consolidar negocios e incrementar competitividad, en destinos con servicios de lujo,y se resalta patrimonio histórico cultural. Las ventas ascendieron a 2,700 millones de pesos y se han generado más de 3 mil empleos.



Según datos Inegi el sector turismo emplea a 10 millones de personas, 8.6% del empleo total del país, con un crecimiento promedio de más de 3%. Se recibieron 17.4 mil millones de dólares en divisas por visitantes internacionales. Según estudios el turismo compensa déficits de la cuenta corriente, especialmente de otros sectores como el petrolero. El superávit del sector en 2017 a octubre era ya de 8,706 millones de dólares, un aumento de 14.3% respecto a 2016. Los turistas nacionales apoyan estos resultados. Su gasto se ha incrementado en un 4.9% respecto al tercer trimestre de 2016. A esa fecha la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel fue de 43.9 millones de personas, 6.4% más que en 2016. La campaña del Consejo Nacional de Promoción Turística “Viajemos Todos por México” tuvo eco.



La conectividad es otro factor importante para impulsar el turismo. La llegada de turistas internacionales por la vía aérea es de15.1 millones de personas, 6.4% más que en 2016. Llegaron al país 151 mil vuelos aéreos internacionales, 8.1 más que en 2016. La conectividad aérea internacional aumento 2.6 millones de asientos sobre lo programado. Y todo esto a pesar de la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La construcción del nuevo aeropuerto que es tan necesaria, habrá de apoyar más al turismo y México se ubicará como un punto de interconexión importantísimo a nivel Latinoamérica y a nivel mundial.



Sectur y el CNET promueven al país y apoyan a los empresarios en ferias internacionales, convenios cooperativos internacionales, con cerca de 700 expositores. Se han incrementado los destinos a Canadá, ciudades norteamericanas y destinos en oriente. Los principales emisores de turistas a México son los Estados Unidos, Canadá, Argentina, España y Corea del Sur. El turismo de estos países crece entre 7 y 19%. Por tanto el presupuesto de promoción del CNPT se enfoca a EU, Europa que sigue creciendo y Canadá , sin descuidar América Latina y Asia. Lleva a cabo campañas que puedes ver en redes “A World of it’s Own” y “Dear Countries “.



En 2018 se mantendrán los encuentros de la NFL. Por tercer año consecutivo México ganó el distintivo “Mejor Evento del Año” otorgado por la Federación Internacional por el Gran Premio F1. Llegará al país la obra Luzia, de Cirque du Soleil, obra inspirada en México, mediante contrato firmado con el CNPT, en una gira itinerante por 450 ciudades del mundo, que habrá de promover nuestra cultura.



Hay mucho trabajo atrás de la industria sin chimeneas. Se conjunta varios sectores, empresarios, artesanos, prestadores de servicios, publicistas, chefs, guías turísticos, en resumen, más de 10 millones de mexicanos se dedican al turismo. Hacen de nuestras vacaciones gran experiencia. México ocupa ya el octavo lugar del ranking 2016 de la Organización Mundial del Turismo, y se proyecta como una gran potencia. Los caprichos por frenar construcción de nuevo aeropuerto o por revertir reforma educativa y regresar fueros a sindicatos que someten a los maestros, no coinciden con la realidad. México es un gran país y avanza a un mejor destino. No abandonemos los logros, perder todo es posible.

