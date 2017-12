Trump 'feliz en Navidad'

1

El examen definitivo, la reforma fiscal, fue aprobado por Donald Trump. Desde los 80s no había una quita así de impuestos. De manera que el mandatario estadounidense pasará una navidad y año nuevo alimentando la narrativa --gracias a mi reforma la economía va de viento en popa; más aún, estoy cumpliendo cabalmente mis promesas de campaña.



La reforma fiscal presenta tres grandes elementos. El primero es la reducción de la tasa impositiva a las corporaciones del 35% al 21%, el cual es un cambio permanente. El segundo consiste en que prácticamente el 75% de los contribuyentes verán una quita paulatina entre el año próximo y el 2025. Desde luego, los más ricos son los más beneficiados. Según el Center for American Progress, un individuo con la riqueza de Trump se beneficiará con una rebaja de entre $11- 15 millones al año; su yerno Jared Kushner se ahorrará entre $5-12 millones anualmente, o bien la adinerada secretaria de educación Betsy DeVos se ahorrará 3 millones al año. El tercer elemento es en sí mismo otra gran celebración conservadora –se elimina la obligación contenida en la reforma de salud de Obama de adquirir un seguro médico, pues de no hacerlo se pagaba multa.



Los líderes del Congreso están extasiados. Mitch McConnel, el líder republicano del Senado dijo, “este ha sido un extraordinario año de logros de la administración Trump”, mientras que el vocero del Congreso, Paul Ryan subrayó, “exquisito liderazgo presidencial”.



¿Qué tanto puede celebrar Trump está navidad haber cumplido sus promesas de campaña?



Logró lo más importante para su partido y para la clase política conservadora, la quita impositiva que, lo pone a la par del legendario Ronald Reagan. Y de paso eliminó la cláusula de obligatoriedad de seguro médico. En el terreno judicial, también muestra importantes avances. Lo más relevante fue el nombramiento del juez de la suprema corte Neil Gorsuch, que le da la mayoría a los conservadores de 5 a 4, así como la aprobación por el Senado de 12 jueces de circuito. También y, justo de entrada, acabó con el acuerdo de libre comercio entre 12 naciones ribereñas al Pacífico, el Tratado Transpacífico.



Afortunadamente las promesas en contra de México de derogar el TLCAN, edificar un muro y la deportación masiva de connacionales no las ha cumplido. El TLCAN entra ahora a su fase más difícil de negociación, pues con la reforma impositiva aprobada, Trump ya no tiene que cuidar el flanco de las corporaciones prolibre comercio. Éstas lo están adorando y ahora tiene en sus manos, de dedos tuiteros, el futuro de la negociación. Imposible predecir qué hará. Soy pesimista. A pesar de su absoluta falta de principios y convicciones, Trump tiene fijación con el proteccionismo comercial. ¿Por qué no anotarse otro triunfo que fascinará a su base?



Al fin constructor, muy probablemente edifique algún muro de los que ya hay prototipos en Chula Vista, California. Pero edificar la gran muralla que prometió a lo largo de toda la frontera se ve prácticamente imposible. Para qué gastarle a una frontera con flujos migratorios menguados. Ni mexicanos ni centroamericanos se animan a ir al Estados Unidos de Trump. En el año fiscal 2017, el flujo migratorio bajó un 26%. A su vez, la tasa de deportación ha disminuido en relación con el año anterior, cerrando el año fiscal con menos de 220,000 deportaciones. Ahora bien, esto no ha impedido que la comunidad mexicana y centroamericana la esté pasando mal. El mandatario se quitó los guantes para criticar a los inmigrantes y no ha dejado de expedir órdenes ejecutivas para acosarlos. Destaca su decisión de no prolongar DACA, que puede afectar a más de medio millón de connacionales.



Trump celebrará su navidad insistiendo que es el mejor presidente de los 45 que han habitado la Casa Blanca. Su corte de bufones republicanos le aplaudirá. Y desde luego, correrá mucha champaña en los brindis de Wall Street.



Será una celebración, sin embargo, de muy corto plazo. La reforma fiscal compromete seriamente el futuro económico y social del vecino país. Al cabo de unos años los déficits serán inmanejables y la polarización social se profundizará, pues los ricos ahorrarán millones y los pobres migajas.



México en 2018 tiene que tomar en serio que nuestro vecino del norte se debilita a paso firme de la mano de Trump.



Twitter: @RafaelFdeC



