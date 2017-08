¿Traman una Fiesta Americana? 

1

¿Ya se percató de la desinversión de hoteles de Grupo Posadas?

No enfrenta presiones ni vencimientos de deuda en puerta, e incluso goza de buena salud financiera. Sin embargo, en los últimos 12 meses el dueño de la marca Fiesta Americana (FA) ha anunciado la desinversión de alrededor de 5 hoteles por cerca de 4 millones de pesos.



La operación más reciente la reveló el miércoles, con la venta del Fiesta Americana Condesa Cancún, y más atrás los FA Hacienda Galindo, así como los Fiesta Inn (FI) Monterrey Valle y FI AICM.



¿La razón? En plan estratégico de José Carlos Azcárraga, CEO del grupo, contempla que Posadas sea vendedor de servicios, incluida la comercialización de sus marcas y contratos de operación.



“No es que no nos gusten los hoteles propios, más bien que en nuestro plan estratégico queremos ser vendedores de servicios”, nos dijo hace dos años el ejecutivo.



Cuando el ingeniero industrial tomó las riendas de la firma -allá por noviembre de 2011-, del total del inventario de cuartos de Posadas, el 35 por ciento era propio. Un porcentaje que bajó a la mitad al segundo cuarto de 2017.



Con motivo de la venta del FA Condesa Cancún a Fibra Hotel, pactada en cerca de 2 mil 900 millones de pesos, la empresa dijo a sus colaboradores y proveedores que el objetivo de la transacción es incrementar el valor de capitalización Posadas y tener recursos para nuevas inversiones estratégicas. ¿Harán un viaje de shopping?





HENKEL ‘PEGA FUERTE’

Una empresa a la que parece no preocuparle la debilidad del consumo en Brasil y Argentina es Henkel. ¿La ubica? Es el gigante alemán que fabrica productos como el pegamento Pritt, el impermeabilizante Fester y el detergente 123.



En el segundo trimestre de 2017, el grupo aumentó casi 11 por ciento sus ventas en la región de América Latina, motivado por el fuerte desempeño de sus operaciones en México.



Para la empresa que dirige a escala global Hans Van Bylen, esta zona fue la segunda con mayor crecimiento en el mundo, sólo por debajo de Norteamérica, que incluye a Estados Unidos y Canadá.



Carsten Knobel, CFO del grupo, dijo ante analistas que en ‘suelo azteca’ crecen a doble dígito sus ingresos, a pesar de la debilidad del peso frente al dólar.



Destacó la compra que hicieron en marzo pasado de Nattura Laboratorios, con la que esperan robustecer su portafolio de productos de higiene personal.



Sube apuesta por México, pues.





AGENCIAS QUIEREN MÁS COMISIÓN

Un sector que busca reposicionarse en México es el de las agencias de viajes. ¿Cómo? A través de un aumento en las comisiones que les pagan las aerolíneas.



Jorge Hernández, que desde junio es el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), planteó como una meta que las comisiones de las aerolíneas por cada viaje comercializado alcancen el 5 por ciento, objetivo que esperan concretar en los próximos 5 años.



Desde 1998 la comisión promedio que las aerolíneas pagan a los socios de la AMAV por la venta de boletos de avión anda entre 1 y 2 por ciento.

Antes de 1998 llegaron al 10 por ciento.



La demanda de la AMAV se da ante el desarrollo del negocio de los operadores turísticos y el hecho de que ya depende del sello de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).



Éste será tema en los siguientes meses. Ojalá no se traduzca en un alza en el precio de los boletos.

También te puede interesar:

Cementos Chihuahua, débil en México y fuerte en EU

¿Cuál renegociación?

Dueña de MyM se ‘mudará’ a la Bolsa

: