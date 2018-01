Tráfico: calamidad cotidiana en Ciudad de México

1

¿Qué es el ruido? Un sonido fuerte, inapropiado e indeseado producido por el intenso tráfico y el uso exagerado del cláxon, tráilers, aviones y maquinaria. La contaminación por ruido es un sonido molesto que interfiere en las actividades normales como descanso, sueño, estudio y conversación y disminuye la salud y la calidad de vida.



Personas que viven, estudian o trabajan cerca de una avenida muy transitada y con problemas de inmovilidad para los vehículos (que usan el cláxon), se estudió que el impacto de la contaminación del aire y el ruido afectan la salud. Se estima que el creciente tráfico en áreas urbanas causa 1 en 10 casos Alzheimer y la exposición a humos de escape de los vehículos causa neurodegeneración.



La corrupta urbanización de la Ciudad de México expone a un número mayor de familias a vivir y viajar con exposición al intenso tráfico, creciendo los casos de demencia. Los científicos han relacionado que la polución del aire y el ruido del tráfico provocan la reducción de la facultad mental que involucra: percepción, conocimiento, juicio, razonar, imaginar y sensibilidad.



El último estudio publicado en The Lancet encontró que las personas que viven, estudian o trabajan cerca de las grandes avenidas saturadas de tráfico, el 12 por ciento son diagnosticadas con demencia, un alto riesgo que se incrementa.



El estudio que involucró a 6.6 millones de personas en más de una década, encontró efectos en las vías respiratorias y problemas cardíacos causados por el ruido y las emanaciones dañinas de los vehículos embotellados por horas. Esto tendría que ser una poderosa razón para que las indiferentes y pasivas autoridades de la Ciudad de México organizaran y redujeran al menos el 30 por ciento el tráfico de autos y camiones de carga, sustituyéndolos por un organizado y

planeado sistema de transporte.



En el período en el que se realizó el estudio los científicos encontraron que más de 243,000 personas desarrollaron demencia; 31 mil 500 desarrollaron Parkinson y 9 mil 250 padecieron esclerosis múltiple. Las familias que viven a menos de 25 metros de una avenida conflictiva tienen 7 por ciento a 12 por ciento de mayor riesgo de desarrollar demencia.



Ray Copes, coautor del estudio de The Lancet dice: “aquellos que viven en una gran ciudad, deben buscar (cuando sea posible) un barrio en el que puedan caminar en la calle donde vivan con la posibilidad de hacer jogging, con jardines y rutas seguras en calles quietas para usar la bicicleta”.



Las familias de una gran ciudad con tráfico pesado que vivían a 50 metros o menos de una avenida de intenso tráfico y que no se cambiaron de casa durante el estudio, tienen el más alto riesgo del 12 por ciento de adquirir demencia.



Fuentes: The Guardian y The Lancet.





