Temas para recibir el año

Eje central de esta columna han sido los asuntos legislativos, sin embargo, durante el año, desde este espacio hemos hecho comentarios en materia económica, social y política, y en ese deseo de informar y externar nuestro punto de vista sobre lo que acontece a nuestro alrededor, también hicimos un espacio para la reflexión sobre el deporte y la cultura.



El pasado 15 de diciembre se clausuraron los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y en la charola de los pendientes quedó el nombramiento del nuevo auditor Superior de la Federación; esto, a pesar de que ya se contaba con una terna y de que el diputado Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presumía un procedimiento de “máximo consenso” para alcanzar un acuerdo. No hubo tal y todo indica que será hasta el próximo año cuando se defina el nombre, eso a pesar de que el 31 de diciembre vence el plazo para que el auditor actual deje el cargo.



El año nuevo también será recibido sin que en el Senado de la República se hayan aprobado los nombramientos de los titulares de las fiscalías anticorrupción y General de la República, así como de los jueces que estarán dedicados al análisis y sanciones en materia de corrupción.



Esos nombramientos, no hay duda, son parte del andamiaje legal que se ha construido en el país para combatir la delincuencia y la corrupción, por lo que entre más rápido se definan en esa medida, el Legislativo estará contribuyendo a hacer frente a estos problemas del país.



Los diputados dejaron para el año que sigue la revisión y aprobación de iniciativas en materia de justicia cotidiana; la resolución de los juicios de procedencia iniciados contra los diputados federales priistas de Veracruz, Alberto Silva y Antonio Tarek Abdalá, quienes tienen acusaciones por delitos del orden penal, entre otros. De esos y otros tópicos del poder Legislativo daremos seguimiento.



En materia económica, específicamente en materia de comercio, queda seguir analizando lo referente a los trabajos de renegociación del TLCAN, en los que participan México, Canadá y Estados Unidos, que van ya por su sexta ronda, a celebrarse en Canadá, y con un panorama adverso para los productores nacionales.



Cabe recordar que, en un principio, allá por agosto, las autoridades mexicanas llegaron a la mesa de negociación seguras de que los acuerdos llegarían en buenos términos con el gobierno estadounidense, quien ha insistido en salirse del acuerdo trilateral, y luego de cinco meses, su posición no ha cambiado, al grado de que entre los negociadores mexicanos ya no sólo hablan de un Plan B, sino hasta de un C, y conforme avanzan las reuniones, EU endurece más sus posiciones. Y aunque nadie apuesta que a México le vaya mal en el TLCAN, es bueno saber que ya se vislumbran otros mercados para los productores mexicanos.



En el plano internacional, también, la reforma fiscal, que recién aprobó el Congreso americano a iniciativa del gobierno republicano del presidente Donald Trump, ya se empieza a sentir su impacto en la economía local; específicamente lo podemos ver en el debilitamiento de nuestra moneda frente al dólar, por lo que no hay que dejar de observar, y con lupa, este asunto.



En cuanto al tema social, son el crecimiento de los índices delictivos y la inseguridad algunas de las principales preocupaciones de las familias mexicanas. Y en medio de este panorama no tan positivo, la reconstrucción y la atención a miles de familias afectadas por los sismos de septiembre es otro de los pendientes del Estado.



Y de política, sólo decir que a seis meses de distancia para la elección presidencial, el escenario es complejo para los principales aspirantes en esta contienda, donde el nombre de José Antonio Meade poco a poco se acerca al más aventajado en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, y sobra decir que en esta carrera parejera, Ricardo Anaya y Margarita Zavala le están metiendo presión al asunto y eso hace todavía más interesante el proceso electoral en ciernes.



Ese es el panorama informativo con el que despediremos 2017 y que retomaremos en el que sigue. Mientras tanto, nuestros lectores descansarán de los apuntes de este reportero, aunque sólo será hasta el 7 de enero. Por lo pronto, hago votos porque las fiestas decembrinas y de Año Nuevo sean placenteras. Les deseo salud, sabiduría y buena fortuna.

