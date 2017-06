También el PAN expulsará corruptos

1

Acción Nacional salió rápido al quite en un escándalo por corrupción que amenaza con ser un golpe de gran dimensión. Tras el video donde su diputado local de San Luis Potosí, Enrique Flores Flores, es exhibido cuando era sobornado, el CEN panista emitió un comunicado. Ahí anuncia que el caso se turnará a la Comisión Anticorrupción para que se promueva la expulsión de los involucrados. Además, solicitó a las autoridades gubernamentales investigar los hechos, para sancionar a los responsables. El video sigue circulando.



Juan Zepeda, de gira



Aclara que no está en sus planes ser presidente del PRD, pero Juan Zepeda, excandidato a la gubernatura mexiquense, dijo que tras el repunte de su partido recibió invitaciones para visitar Sonora, Michoacán, Chiapas y Tamaulipas. No dijo que no irá, al contrario, está muy dispuesto, dice, a “compartir la experiencia”. Por ahora sigue en un recorrido por los 125 municipios mexiquenses, para agradecer el resultado que obtuvo.



¿Y las pruebas?, cuestionan consejeros



Los consejeros electorales del INE no han hecho oídos sordos a los señalamientos de algunos partidos que cuestionan su trabajo en los pasados comicios locales. Dicen que están dispuestos a revisar a fondo cualquier acusación, pero que deben presentar las pruebas. El consejero Ciro Murayama fue más claro, y recordó que a una semana de que algunos candidatos se dieron como ganadores, en apego a sus encuestas y “es la hora que no los muestran”. Además, el consejero presidente Lorenzo Córdova advirtió a los quejosos que, ante los tribunales, “lo que no se presente, jurídicamente no tiene relevancia”.



Sinaloa, como Jalisco



De aprobarse las iniciativas en materia electoral que propuso el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, también en esa entidad habría ahorros como ocurrió recientemente en Jalisco. Envío al Congreso la propuesta de reducir la campaña para gobernador de 60 a 45 días, y para diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, de 60 a 35 días. Asimismo se plantea reducción en los topes de campaña, y que las prerrogativas se reduzcan un 35% en año no electoral. Contempla la anulación de la elección en caso de que se usen calumnias y sugiere la prohibición de espectaculares en transporte público.



El error de diciembre, en documental



Azteca Documentales, a través de la nueva trilogía “El Error: Ficción, Miedo, Debacle” pone el foco en la crisis económica desatada en diciembre de 1994, un parteaguas en la administración de las finanzas del país. Esta nueva saga estrena su primer capítulo el sábado 17 de junio, a las 23:00, en televisión abierta por Azteca Trece. En ella se develan los detalles no conocidos, los dichos, omisiones y hechos determinantes. Los protagonistas y la reconstrucción de ese complejo momento histórico.



