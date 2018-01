Tabasco y Chiapas, las elecciones petroleras

1

Tabasco y Chiapas son dos bastiones petroleros que tendrán nuevo gobernador este año, su futuro político es inherente a la actividad de exploración y extracción, pero hay que considerar que a finales del año pasado Moody’s advirtió que en 2018 y 2019, estos, y otros estados petroleros seguirán presentando presiones financieras.



Por ejemplo, en el caso de Tabasco, apuntó la calificadora, entre 2011 y 2015 la actividad petrolera representó más de la mitad de su PIB, misma que sufrió la recesión de precios desde 2015, que derivó en el recorte presupuestal de Pemex, y que tanto desempleo ha dejado en ambas entidades.



Cabe recordar que el 12 por ciento de la producción nacional de petróleo y gas es generada por los estados de Tabasco y Chiapas, esto asciende a un estimado de 248 mil barriles por día de petróleo y 900 mil millones de pies cúbicos diarios de gas en aproximadamente mil 67 pozos petroleros en explotación en la Región Sur.



Sin embargo, actualmente la Terminal Marítima de Dos Bocas, localizada en el municipio de Paraíso en Tabasco, maneja en total 1.1 millones barriles de crudo pesado, y 200 mil barriles de crudo ligero por día, es decir, el 80 por ciento de la producción proveniente de pozos marinos en el litoral de Tabasco y la Sonda de Campeche pasa por esa entidad.



Sin embargo, la actividad petrolera en esta región ha venido a la baja, de 159 pozos petroleros perforados en el 2015, tan sólo en 2017 se perforaron 23; y ni qué decir de los problemas que ha pasado la mano de obra nacional y las empresas de servicios de la región, pues justamente este declive en la actividad petrolera llevó a Tabasco a finales de 2017 a posicionarse en primer lugar en desempleo a nivel nacional, ante la inoperancia del actual gobernador Arturo Núñez Jiménez.



Esto toma relevancia cuando parece un hecho irreversible que Morena ganará el estado, de acuerdo con la totalidad de las encuestas que se han hecho públicas, entonces será necesario que este nuevo gobierno impulse de manera contundente a la industria de hidrocarburos, pues sin lugar a dudas este estado es una pieza clave para elevar las cifras de producción nacional de crudo, y más con una caída de 9.5 por ciento de Pemex en 2017.



Cierto es que la política de producción y exploración depende del gobierno federal, sin embargo, el nuevo gobierno tabasqueño tendrá la responsabilidad de fomentar las condiciones para recuperarse del trancazo operativo de Pemex, pues muy lejos está aquella cifra récord de 530 mil barriles diarios, por los años de 2010 y 2011, que a partir de ahí solamente ha ido a la baja. Lo mismo en Chiapas.



Si la tendencia electoral continúa como va hasta el momento, entre Tabasco, junto con Chiapas y Veracruz, podría establecerse una productiva relación entre los estados de la cuenca del sureste, cuya producción de petróleo conjunta es cercana a los 270 mil barriles por día.



Siempre los cambios son buenos, y más si se trata de impulsar el crecimiento económico del país, y principalmente de estos estados que tanto han sido impactados por el ‘impasse’ petrolero, no habrá quien se oponga.



DIVIDE LA RONDA 'SHALE'

Tremendo lío traen en la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el lanzamiento de una última ronda petrolera de campos terrestres no convencionales, los tan temidos 'shale oil & gas', pues una facción dice que convocar esa licitación es patear el avispero político, pues sería abrirle la puerta a protestas sociales y medioambientales.



El otro bando, más institucional, afirma que sacar esa ronda dará certeza que la industria está por encima de los tiempos políticos. Ya lo dijeron ayer las petroleras privadas a través de Pulso Energético: no hay prisa, pero que por ejemplo, si en 2018 se adjudica todo lo que hasta 2017 no salió, México habría “perdido” tres mil 245 millones de dólares, y cada año se elevaría.



