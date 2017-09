Solicitan ampliar Denominación de Origen del Mezcal

1

En medio de la encendida polémica sobre los términos de la negociación en curso del TLCAN, y los continuos llamados de Trump a su ruptura y conclusión, ha pasado inadvertida la solicitud que tres estados de la República Mexicana han formalizado para ser incluidos en la mancha de protección de la Denominación de Origen Mezcal.



Los estados que han levantado la mano con sendas solicitudes para ser incluidos entre los beneficiarios del uso exclusivo de Mezcal se encuentran Aguascalientes, Morelos y el Estado de México, que se sumarían a los municipios de diversos estados ya autorizados previamente, como lo son Oaxaca, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. Una simple observación conduce a mencionar que no basta que en una zona existan condiciones climáticas para la siembra del maguey, debe también existir una larga tradición de producción y venta. De hecho, en el caso de Aguascalientes debe recordarse que su intento por ser agregado a las zonas autorizadas para Tequila fue rechazada en su momento.



En realidad, esta pretensión de ampliación de la mancha de cobertura de la Denominación de Origen no debería ser necesariamente entendida como positiva, ya que al influjo del éxito que la bebida está teniendo en los mercados nacional y extranjero, muchos que pudieran no tener los merecimientos pretenden sumarse a la ola.

Lamentablemente, en la medida en la que los elementos que arraigan a un producto con su origen son traicionados, el atractivo mismo de la Denominación pierde credibilidad y aceptación.



La determinación que el IMPI deberá tomar respecto de la procedencia de la extensión tiene un primer efecto económico notable, por cuanto, las empresas productoras asentadas en la zona añadida recibirían el salvoconducto para ser usuarios exclusivos de Mezcal de manera irrevocable. Pero en un segundo efecto colateral, es claro que la decisión sentará un precedente amenazante, en el sentido de dejar abierta una puerta muy amplia para que muchas otras regiones del país que están “muy alejadas” de la industria tradicional del mezcal, quieran obtener boleto para la fiesta.



En estos temas, en los que los europeos claramente lideran, es necesario atender a su experiencia y tomar la referencia. Hay que recordar que muchas de las afamadas Denominaciones de Origen de vinos europeos, abarcan unas cuantas hectáreas de sus viñedos, que son las que por tradición y condiciones geográficas pueden acreditar sus vínculos entrañables con el producto. Mantener esos estándares no es caprichoso ni un mero acto de exclusión, sino que obedece a la simple vocación de una figura jurídica que tiene reglas categóricas que no pueden ser relajadas sin costos asociados a la dilución y la incertidumbre.

