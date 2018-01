Sobre los congresos locales

1





El pasado 1 de enero quedó instalada la LXI legislatura local de Coahuila. La integran 25 diputados: 10 del partido que detenta el gobierno estatal y 15 de otras formaciones políticas. Dada esta singular composición, se espera que por primera vez en muchos años el Congreso del estado reasuma su categoría de verdadero poder.



Sin embargo, las cosas no serán fáciles. En particular si en el seno mismo del órgano legislativo se generan resistencias que tornen en quimera tan promisoria posibilidad. Y menos aún si no se toman en cuenta aspectos fundamentales para lograrla. Entre otros, algunos en los que quizá nadie o muy pocos han reparado. Como en el número y conformación de las comisiones del Congreso.



De manera prácticamente unánime, los tratadistas de temas parlamentarios consideran que las Comisiones congresionales no sólo son imprescindibles para el desarrollo de la función legislativa, sino además piezas clave para el buen desempeño de las tareas parlamentarias. Se podían transcribir aquí numerosas citas al respecto, de otros tantos autores, pero considero que no es necesario a fin de no extender demasiado este artículo.



¿Qué son las comisiones legislativas? Son equipos especializados de trabajo integrados por legisladores que ponen en estado de resolución las iniciativas y propuestas que les son turnadas por el pleno de la Asamblea.



¿Cuántas comisiones debe tener un Congreso local como el de Coahuila? Sólo las estrictamente necesarias. Como sucede en los países de democracia avanzada (como Alemania, Francia y EU).



En México, por razones meramente de orden político, se registra una irrefrenable tendencia a crear comisiones legislativas en exceso. Básicamente porque (casi) todos quieren presidir alguna. En la Cámara de Diputados, la federal, su número suele andar por encima del medio centenar. El caso extremo fue el de XLVI Legislatura (1964-1967) que contó con 78. Esta tendencia se replica en los Congresos locales.



En Coahuila, la Ley Orgánica del Congreso (LOC) establece 25 comisiones permanentes (art. 88), más las especiales que eventualmente se formen, así como 5 comités (art. 133).



Dispone la LOC que las Comisiones Permanentes se integrarán en general por 7 miembros y excepcionalmente por 9. Y los comités por 5. Asimismo ordena que cada diputado no puede formar parte de más de cinco Comisiones, salvo casos especiales (art. 21-II).



Considerando los datos anteriores, entre comisiones y comités están disponibles 200 espacios. Divididos éstos entre el número de diputados, que es de 25, significa que en promedio cada diputado debe formar parte de 8 comisiones, y no hasta de 5 como ordena la LOC. ¿Entonces? Obviamente las cifras no cuadran.



Sin violentar la ley, el problema se puede resolver o reduciendo el número de miembros de cada comisión, lo cual sería impráctico, o disminuyendo el número de comisiones, que a todas luces resulta lo más sano, pertinente y viable.



