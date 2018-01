Sigue sin ser ciudadano

1

Ricardo Anaya ya pavimentó su camino como candidato único de la coalición Por México al Frente; de hecho, no le salió muy caro, ya que hasta ahora sólo ha habido tres renuncias importantes y todas son de calderonistas.



La de Margarita Zavala y Luisa María Calderón, quienes van por la vía independiente por la Presidencia de la República y por una diputación, respectivamente, y la del expriista Javier Lozano, quien calificó a Anaya como “joven dictador”.



Pero si realmente la coalición quiere atraer a la ciudadanía, deberán repensar su idea inicial de un Frente que no sólo represente a los partidos políticos.



Y en ese sentido, el diálogo con la agrupación Ahora puede significar la diferencia entre una alianza de partidos y una coalición ciudadana. Hasta ahora, las negociaciones se mantienen, pero todavía no se ve claro si habrá coincidencias reales, más allá de candidaturas.



Emilio Álvarez Icaza, coordinador de Ahora, reconoce que hasta el momento el Frente no ha resuelto la alianza ciudadana a la que se comprometió.



Explica que tuvieron pláticas con Ricardo Anaya el 9 de diciembre y a finales de año, pero que hasta ahora no han quedado claros ni la agenda ni los mecanismos de cumplimiento y las garantías de que las acciones se llevarán cabo.



Y recuerda que en las elecciones no se trata de personas, sino de una agenda de país, y sobre todo después del aprendizaje que nos dejó la transición fallida que se llevó a cabo con Vicente Fox en el 2000.



Álvarez Icaza considera primordial que primero se discuta la agenda de país, luego la organización y al final las candidaturas.



A ver si, en este caso, Ricardo Anaya cumple o simplemente se engolosina con su candidatura.



PRESIONA PRI EN CHIAPAS

Con los reflectores de la oposición puestos en la campaña a nivel federal, los operadores del PRI han puesto en marcha una estrategia para debilitar a la coalición Por México al Frente desde los comités directivos estatales de los partidos aliancistas, estrategia a la que se han sumado activamente representantes del Verde Ecologista.



La idea, aseguran, es aprovechar el control que en el ámbito local mantienen los gobiernos sobre panistas y perredistas para dificultar la conformación de la alianza opositora al intentar imponer candidatos opositores débiles y prácticamente “a modo”.



Ejemplo de la mencionada operación es el caso de Chiapas, donde gobierna el PVEM, y con Eduardo Ramírez, presidente del Congreso local, y Fernando Castellanos, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, buscan imponer al candidato del Frente a gobernador en la entidad.



La semana pasada, nos cuentan, ambos personajes llamaron a una reunión urgente a los dirigentes locales del PRD y del PAN, César Espinoza y Janeth Ovando, respectivamente, para exigirles que la aspirante de la coalición Por Chiapas al Frente fuera, sin alternativa alguna, la diputada por Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes, quien, al parecer, sería la carta adecuada para conseguir el ya descrito objetivo.



PANAL SÓLO NEGOCIA EN TRES ESTADOS

Nueva Alianza participará sin alianza en la Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, y mantiene negociaciones en otras tres entidades, además de que irá en coalición parcial en el Senado y flexible en Diputados, señaló su presidente, Luis Castro.



Y su explicación es realmente contundente, ya que participarán sin alianza en entidades donde el padrón de electores es mayor y les puede dar un mejor porcentaje de votos con sus correspondientes prerrogativas.



Luis Castro explicó que su decisión de apoyar a la coalición Meade Ciudadano por México es porque piensan que deben subirse al tren de alta velocidad del desarrollo social sostenible, y no a una locomotora de vapor que va en sentido contrario de la historia, en clara alusión a Andrés Manuel López Obrador.



Twitter: @ginamorettc



