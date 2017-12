Señales cruzadas en el PRI por 'fiscal carnal' de Graco

1

Nada gustó a los diputados federales del PRI de Morelos lo que en su estado votaron sus compañeros del partido local. Como una “barbaridad” calificaron el que el Congreso local, con el voto priista, haya avalado la reforma propuesta por el gobernador Graco Ramírez, que garantiza el “pase automático” para que su actual fiscal y sobrino político, Javier Pérez Durón, repita otros nueve años en el cargo. “Da coraje que los compañeros no analicen”, se quejó la priista morelense Rosalina Mazari.



Los amigos de Meade



Ayer, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls, dijo que si acompañó al precandidato presidencial priista, José Antonio Meade, en su gira por Chiapas, es porque son amigos, y no lo hizo como representante de la ANUIES. A Valls se le vio muy cerca del abanderado tricolor en su gira por Chiapas, y hasta al arranque de campaña asistió. ¿Que si va a ocupar la Secretaría de Educación en caso de que Meade gane? De eso nada, por ahora, dijo.



Elba y Morena



A Nueva Alianza le sigue haciendo “ruido” que traten de vincular la prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo con la coalición que hizo con el PRI para 2018. Así lo reconoció el propio dirigente Luis Castro Obregón, quien en los últimos días se la ha pasado negando cualquier vínculo entre ambos asuntos, por lo que, con la expectativa de que se acaben las especulaciones, el líder aliancista recordó que si alguien tiene que presumir de vínculos con “La Maestra” es Morena, ya que en los pasados comicios del Estado de México fortalecieron sus lazos en torno a la candidatura de Delfina Gómez a la gubernatura.



Molesta a constituyentes ley secundaria en ALDF



A unas horas de que se aprueben algunas leyes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados constituyentes ya encontraron contradicciones con la Constitución de la Ciudad de México aprobada a principios de año. Ejemplo de ello es la reaparición de fuero a funcionarios locales que había sido eliminado de la Carta Magna capitalina. Además, no cumple con leyes de paridad de género, cambia fechas de procesos legislativos; descarta evaluación a políticas públicas y de seguridad pública, omite al Consejo Judicial Ciudadano que nombraría al Consejo de la Judicatura, y las alcaldías ya no contarán con un contralor ciudadano. ¿Pues qué pasó ahí?



¿Carambola en Puebla con Panal?



Le comentábamos en este espacio que el panismo poblano se mantiene en incertidumbre sobre el rumbo que tomará su operación política en 2018, pues parece que aún no hay acuerdo de colaboración entre el exgobernador, Rafael Moreno Valle, y el grupo del hoy precandidato presidencial Ricardo Anaya. Nos cuentan que, sólo por si las dudas, los morenovallistas en aquellas tierras han concretado una jugada interesante, la cual consiste en sumar al Partido Nueva Alianza a su coalición. Así, la promoción y los votos para el turquesa impulsarían a fines dispares: en lo local para el candidato panista y en lo federal para José Antonio Meade.



