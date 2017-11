Senadores del PRI, acuartelados

1

Luego de que senadores del bloque PT-Morena reventaron el quórum en la sesión del jueves, donde se votaba la convocatoria para elegir al nuevo fiscal, el líder del PRI en la Cámara alta, Emilio Gamboa, busca que los 56 legisladores que integran la bancada se mantengan acuartelados para las próximas horas, a fin de que no se vuelva a repetir una situación similar y este nombramiento de la mayor importancia quede entrampado. De hecho, esta estrategia se piensa aplicar para lo que resta del periodo debido a los asuntos vitales en lo que queda de esta fase legislativa.



Acto de contrición de Morena



Cuando parecía que los ánimos se salían de control en la madrugada del viernes por el debate del Presupuesto, la jefa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, pidió a su compañero Ariel Juárez retirar los calificativos de “corrupto y traidor” que lanzó desde tribuna contra el líder tricolor, César Camacho. La molestia de los “morenos” creció cuando el Bronx tricolor le aplicó la del ¡Eeeeh put...! y la de ¡cállate chachalaca! al diputado Juárez. Además de que al joven legislador chiapaneco Guillermo Santiago, de apenas 23 años, no dejaron de gritarle ¡quiere llorar! Pero “para mostrar el calibre de su educación”, Nahle sostuvo que “Morena viene a trabajar, a sumar, no a faltar al decoro con expresiones fuera de lugar”. Y aceptaron retirar las expresiones contra César Camacho.



Adiós al PAN con un raspón a Anaya

​

La diputada local panista en Sonora, Célida López Cárdenas, dejó las filas de Acción Nacional, no sin antes decirle en un video –en tono marcadamente molesto– sus verdades al presidente nacional, Ricardo Anaya. “Yo no voy a ser candidata al Senado, pero te aseguro que tú tampoco serás Presidente de la República, porque te has dedicado a destruir al PAN (…) tienes un desorden, tu casa (el PAN) está incendiada y así te atreves a invitar al PRD y a MC. No puedo desearte éxito porque no lo vas a tener. Han sido demasiado los hechos que han venido lastimando la institución. Pasarás a la historia como el presidente que se quiso agandallar la candidatura presidencial”… Y se fue.



Limpiando el camino



A juzgar por lo aparatoso del operativo contra el rector de la UAEM, la solidaridad que mostraron a Alejandro Vera activistas y políticos como Javier Sicilia, Cuauhtémoc Cárdenas, Emilio Álvarez Icaza y Alejandro Encinas habría molestado mucho al gobernador Graco Ramírez, cuya costumbre –todo parece indicar– es perseguir a sus adversarios. Aunque otras voces en la entidad señalan que lo que realmente sucede es que le está limpiando a su hijastro, Rodrigo Gayosso, el camino a la gubernatura.



Frente capitalino, sin el Verde



Al parecer fracasaron los acercamientos del Verde con los partidos del Frente Ciudadano por México en la capital del país, pues esta tarde PAN, PRD y MC registrarán ante el Instituto Electoral local su “Acuerdo de intención” para conformar el “Acuerdo por la Ciudad de México”… sin los ecologistas. Lo curioso es que ya hasta se habían dejado ver juntos los líderes perredista y verde, Raúl Flores y Carlos Madrazo, respectivamente, quienes incluso dieron declaraciones públicas sobre la intención de conformar el bloque. ¿Habrá sido el PAN o MC el que se opuso a la alianza?



También te puede interesar:

PT-Morena revienta sesión con argumento del “fraude”

Elección “de más de dos”

Fin a alianza de PAN-PRD con PT-Morena