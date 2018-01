Seminario ITAM: 2018 año de incertidumbres

1





Las empresas tratan de visualizar cómo será su escenario económico al inicio de cada año, para elaborar sus presupuestos y anticipar sus decisiones relevantes. El proceso normal simplificado es tomar como referencia lo sucedido durante los años anteriores y agregar o quitar montos o porcentajes de ingresos o egresos que consideren conveniente para su caso en particular. Sin embargo, hay momentos en que la situación es más incierta que impide hacer este ejercicio, dificultando la correcta planeación.



Para apoyar esta etapa de decisiones organizo en la Asociación de Exalumnos del ITAM desde hace 25 años, el Tradicional Seminario Anual de Perspectivas Económicas en el mes de enero. En el mismo invitamos a destacados expositores del sector privado, público y académico, tanto del país como del extranjero, para que nos den su visión de la economía mexicana para los siguientes meses y años.



En el seminario de este año los conferencistas presentaron su tema de manera destacada, aunque hubo consenso que en esta ocasión hay eventos importantes que dificultan visualizar el comportamiento de la economía en el 2018. Entre los mismos están: 1) Las elecciones presidenciales, del congreso federal y estatales, de varias gubernaturas y las presidencias municipales, ya que modifican el ciclo normal del gasto, de la inversión y el ingreso público; 2) Los candidatos a la presidencia tienen diferentes e incluso opuestas propuestas, pero las encuestas muestran poca diferencia entre ellos, por lo que no se tiene claro quién será el próximo presidente de la república; 3) La actual renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos abre la posibilidad de cambios importantes en los flujos de capitales, de mercancías y de servicios; 4) La reforma fiscal que aprobó el congreso de Estados Unidos modifica la competitividad de nuestro país, pero al no haber definido los detalles de la misma, es imposible ver cómo terminará afectándonos; 5) La inflación en México muestra una clara tendencia al alza, lo mismo que las tasas de interés nacionales e internacionales, y 6) El resultado de las elecciones legislativas en nuestro vecino país del norte en noviembre podrían modificar su política exterior y económica.



La mayoría de los expositores piensa que la economía seguirá una tendencia inercial de crecimiento, con un decrecimiento en la inflación, la inversión se mantendrá débil hasta que se conozca quienes ganarían en las elecciones de julio y el tipo de cambio seguirá con volatilidad dependiendo del entorno internacional. Angel Gurría, Secretario General de la OECD, mostró preocupación por el impacto de la Reforma Fiscal norteamericana no solo en México, sino en los países integrantes de la organización que preside. El rector del ITAM Arturo Fernández presentó un estudio detallado del impacto de esta reforma en las empresas mexicanas, que fue reforzado con los datos del C.P. Víctor Esquivel, director de un conocido despacho de contabilidad.



Destacaron las presentaciones de los nuevos titulares del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda. Alejandro Díaz de León del banco central confirmo su dominio de la política monetaria con una exposición muy clara y, aunque optimista, confirmó que hay riesgos en el año para controlar la inflación, como son el resultado de la negociación del TLCAN, posibles presiones salariales y volatilidad del tipo de cambio. Por su parte, José Antonio Gonzalez trató el tema de las finanzas públicas y enfatizó que seguirá reduciendo la deuda como proporción del PIB, entre otro de los puntos que trató.



En el panel del Futuro de Libre Comercio, Fernando de Mateo mostró detalles relevantes del proceso de las negociaciones de los tratados y Juan Pablo Castañón dio a conocer el punto de vista de las empresas en el país. La moderadora Alejandra Palacios, presidente de la Comisión Federal de Competencia, explicó la importancia de mantener la apertura comercial de nuestro país, para elevar el nivel de vida de la población, a pesar de las acciones de nuestros socios. En el último panel se presentaron Luis de la Calle y Jorge Suárez Vélez, ambos con excelentes exposiciones sobre la relación entre la economía y el entorno político.



En general hay consenso de que las elecciones serán muy importantes para definir el futuro de nuestro país. Por lo mismo, los inversionistas están a la espera de que gane un candidato que dé certidumbre respecto al sano manejo de las finanzas públicas, con un reducido déficit fiscal. En caso contrario se podrían tener fuertes salidas de capitales del país.



* El autor es economista.



