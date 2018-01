¿Se va a ir Trump del TLCAN?

1

No sé si Trump vaya a tomar la decisión de sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en algún momento. Vaya, no creo que ni el propio Trump lo sepa.



Lo que sí sé es que él tiene el deseo de hacerlo. No ahora, sino desde hace muchos meses, cuando apenas era candidato.



Pero una cosa es que lo quiera y otra que pueda hacerlo, aunque sea presidente de Estados Unidos.



Así que un gran tema de discusión es la posibilidad de que Trump realmente pueda tomar esa determinación y no si quiere o no.



Y no solamente por razones legales, sino sobre todo por razones políticas.



El miércoles pasado, surgió una gran inquietud en los mercados financieros porque funcionarios del gobierno de Canadá que pidieron no ser identificados, señalaron que pensaban que Trump tomaría la decisión de sacar a EU del TLCAN este mismo mes.



Como ha ocurrido ya en más de una ocasión, luego de que el polvo se asentó, tras el revuelo inicial, resultó que no había ningún fundamento en esa afirmación.



Ayer, la canciller canadiense Chrystia Freeland precisó y señaló que Canadá estaba buscando el mejor resultado de la negociación, pero también estaba preparada para el peor.



Más relevante aún es la afirmación del secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, quien estuvo en Washington y en entrevista con El Financiero, señaló que el Tratado está firme y que incluso ve buena disposición de los negociadores norteamericanos.



Precisamente, Trump señaló ayer en una entrevista con WSJ, que podría flexibilizar su posición de sacar a EU del Tratado. “Entiendo que hay muchas cosas que son difíciles de negociar antes de una elección”. Aunque luego volvió a la cantaleta de que México habría de pagar el muro.



Como resultado de estas consideraciones, el dólar, que ayer había brincado hasta 19.40, regresó a 19.18 pesos, con una clara tendencia a la baja.



Esto no quiere decir que el dólar se vaya a estabilizar. Más bien confirma la tendencia fluctuante que va a tener en los siguientes meses, con oscilaciones amplias en función de la información que va a llegar.



Sin embargo, la información que hoy existe está lejos de anticipar un retiro inminente del gobierno de Trump. Por el contrario, pareciera que se han abierto avenidas diversas de la negociación, incluyendo el hecho de que el presidente norteamericano acepte la posibilidad de no tomar la decisión de salirse del TLCAN antes de las elecciones del 1 de julio.



El panorama no está despejado, pero está lejos de ser catastrófico.



De hecho, no sería raro que, en la siguiente ronda de negociaciones a realizarse en Montreal a partir del 23 de este mes, veamos avances sustanciales y posibilidades de conciliar algunos de los temas que parecían más complicados.



Como escribió Luis de la Calle hace un par de días en su artículo de El Universal, las dificultades que tuvo Donald Trump para sacar adelante la reforma fiscal en el Senado le mostraron que difícilmente podría tener respaldo de su partido en una decisión así. Y seguramente sería fuertemente castigado por los mercados.



No hay que descartar la posibilidad de que Trump decida salirse, pero si ello le implica un alto daño político, no se va a suicidar.

Twitter: @E_Q_



