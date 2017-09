Se esfumó la presidenta

1

La presidenta saliente de los diputados, la panista Guadalupe Murguía, abandonó todo el protocolo, se levantó de su curul y sin decir palabra, abandonó el Salón de Plenos. Dejó solo y sin tomarle la obligada protesta como nuevo presidente al priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien tuvo que tomarse el juramento. ¡Se fue por la puerta de atrás!, le reclamó la priista Martha Tamayo. Murguía no aguantó las rechiflas y abucheos a su coordinador, Marko Cortés, y se dirigió hasta el estacionamiento en compañía de toda la bancada azul. “Es apenas el principio de la película que vamos a ver de aquí al 2018”, anticipó Ramírez Marín.



Preocupa violencia de la CNTE



El presidente Peña Nieto, quien según sus propias palabras no pudo dormir debido al jet lag después de su viaje a China, se acercó ayer a los reporteros que lo acompañaron a su gira por Oaxaca, para asegurarse que el riesgo no había pasado a mayores tras el impacto del proyectil que miembros de la CNTE lanzaron al helicóptero oficial. Según el mandatario, los miembros del Estado Mayor, que fueron de avanzada días antes, vieron “poquitos” manifestantes y no los que al final salieron a protestar contra la reforma educativa durante la visita del mandatario.



Madero el estricto



Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN, dijo que los cinco senadores que contravinieron la línea de la bancada violaron el reglamento que ellos mismos aprobaron, pues cuando él fue presidente nacional y Ernesto Cordero era coordinador, los senadores hicieron su reglamento para que el dirigente del partido no interviniera y los acuerdos se tomaran por mayoría del grupo. Ahora, ellos mismos lo violentaron, por lo que sí merecen una sanción, tronó el chihuahuense.



Pronóstico para el Frente



Los senadores del PRI no sólo rechazaron que los partidos que integran el Frente Ciudadano por México –PAN, PRD y MC– los haya “doblado” en el tema de la eliminación del “pase automático” para fiscal, sino que lanzaron un pronóstico que caló entre panistas y perredistas. Emilio Gamboa fue el encargado de la advertencia: “Les vamos a ganar la Presidencia y no veo que vayan a tener un candidato o candidata (para 2018)”.



Viene batalla por desafuero



Superado en San Lázaro el trance para la instalación de la Mesa Directiva, nos cuentan que el siguiente round entre los diputados priistas y los de oposición tendrá lugar en los trabajos de la Sección Instructora, hasta donde habría llegado una solicitud de desafuero contra la actual presidenta del Congreso de Chihuahua, la priista Karina Velázquez. Aseguran los panistas que la Fepade, de Santiago Nieto, ingresó el expediente contra la diputada local el pasado 17 de agosto y que es la hora en que los diputados integrantes de la Sección no han ni siquiera tenido acceso a los documentos del caso.



INE atiza Coahuila



En el tema del presunto rebase de gasto en Coahuila, que ha dado tanto de qué hablar, el asunto será revisado este fin de semana en la Comisión de Fiscalización y llevado al Consejo General los próximos días. Las cuentas finales recaerán en el TEPJF, que le ha corregido la plana a los consejeros en sus últimas resoluciones.



