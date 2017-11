Se entrampa el Senado

1

El Senado parece haber entrado a una nueva crisis, pero ahora de tiempos. La nueva posposición para votar la convocatoria para elegir al nuevo Fiscal Electoral se suma a la inquietud de senadores de todos los partidos porque aún no llega la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para el nombramiento del nuevo integrante de la Junta del Banco de México, en sustitución de Agustín Carstens. Pero eso no es todo: faltan 30 días para que termine el periodo de sesiones y la Cámara alta aún tiene pendiente el nombramiento de magistrados de Salas Regionales del TEPJF y de magistrados anticorrupción, y ya ni hablar de las reformas urgentes.



Factor Graco rompe Frente en Morelos



En el discurso, los dirigentes partidistas aseguran que están transformando la forma de hacer política con el Frente Ciudadano por México, pero lo cierto es que las candidaturas ahí se reparten bajo la lógica de las cuotas. Es el caso de Morelos, donde los miembros de la dirigencia estatal panista dijeron “no” a armar un Frente con el PRD, pues no están dispuestos a sacrificar a sus cuadros –entre ellos a Javier Bolaños– para ceder el paso al cuestionado hijastro del gobernador Graco Ramírez, el perredista Rodrigo Gayosso. Adiós Frente en Morelos.



Encaran a Nahle



Con dureza, la priista Carolina Monroy enfrentó públicamente a Morena y desmintió “de manera categórica, rotunda y concluyente las afirmaciones difamatorias” de la coordinadora de ese partido, Rocío Nahle, quien acusó que durante el debate del Presupuesto la exsecretaria general del PRI se sumó a la expresión homofóbica de “eeeh puto”. También, la diputada tricolor Arlet Mólgora Glover mostró hasta un video para desmentir a la líder morenista de que tampoco participó en el grito futbolero.



Zavala en defensa de la crítica



A raíz de las declaraciones del presidente Enrique Peña contra quienes critican a las instituciones de seguridad, Margarita Zavala comentó en su cuenta de Twitter que el papel del gobierno no es descalificar la crítica sino escucharla, pues el trabajo de la sociedad civil es indispensable para un México más seguro. Señaló que coincide con la propuesta de Causa en Común e invitó a conocer sus planteamientos en materia de seguridad en su libro Es la hora de México.



Agilizarán recolección de firmas



Al parecer los aspirantes a candidatos independientes ya podrán agilizar la recolección de firmas, pues de acuerdo con el consejero Benito Nacif, los auxiliares pueden compartir sus claves de acceso a fin de que cualquier ciudadano pueda ofrecer su firma y ésta pueda enviarse al INE desde distintos teléfonos celulares. Sin embargo, sigue el temor de que ello pueda provocar un mal uso de los datos recabados.



Efervescencia por candidaturas priistas



Apenas dio inicio el proceso para la selección de candidatos en el PRI y de inmediato algunos militantes comenzaron a moverse con el objetivo de buscar una candidatura para 2018. En la bancada del tricolor en San Lázaro, legisladores ya le manifestaron a su coordinador, César Camacho, su intención de “brincar” al Senado. Algunos son los michoacanos Juan Antonio Orihuela y Víctor Manuel Silva, así como el zacatecano Benjamín Medrano.



