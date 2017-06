Se busca talento mexicano para la banca del mañana

1

En otro momento, cuando Serfin era aún una institución bancaria que era representada por un águila impresionante con un vocerrón igual de memorable, surgió algún 'creativo' dentro de la institución a quien se le ocurrió acompañar a un nuevo producto en la familia de tarjeta de crédito con un plástico transparente.



Era esa tarjeta light a la que se le sacudieron toda suerte de accesorios que permitirían otorgar la tasa de interés más baja en el mercado para aquellos tarjetahabientes reacios a eso de los puntos, los viajes, los intercambios, las florituras que la mayoría de la veces no se entiende cómo funcionan.



Ese reto le dio la vuelta al mundo y fueron los más versados equipos bancarios en Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Israel y Corea quienes dictaminaron que era imposible ofrecer una tarjeta plástica trasparente o traslúcida.



No para un joven mexicano a quien se le ocurrió aderezar la tarjeta con una suerte de pequeñísimas partículas metálicas que permitirían su operatividad. La tarjeta fue diseñada y puesta en práctica con absoluto éxito. El muchacho ni siquiera pertenecía al banco.



El chavito que supo resolver la limitación no rebasaba los 25 años.

No son muchos bancos en México que sienten esa misma tentación de apoyarse en proyectos de la juventud para acercarse primero a lo que será la nueva generación de productos bancarios.



Lo entiende así el Grupo BBVA Bancomer. Lo entiende y lo ejerce. Vale la pena recordar el concurso Open Talent de esa marca financiera. El concurso internacional está por cerrar el tiempo para la recepción de proyectos en su novena edición. Para esta novena contienda del talento están convocadas cinco competencias temáticas generales en el mundo y los ganadores irán precisamente a enfrentarse a proyectos de talla global.



Los sectores o vertientes del concurso: la identidad, la inteligencia artificial, el fintech para empresa, global trends y dos espacios más para proyectos liderados por mujeres y otro que aborde el importantísimo y estratégico tema de la inclusión financiera.



Hay dos categorías para los que ya vencieron los plazos de inscripción pero para el caso de fintech para empresas y global trends aún hay tiempo, ya poco, para inscribirse.



Por supuesto que el grupo financiero, como pocos en México, le apuestan a fomentar la innovación entre jóvenes e incluso se abren a la posibilidad de asociarse o incluso comprar aquellas empresas o proyectos innovadores que tengan una tentadora posibilidad de ser puestos en práctica de manera rápida y con miras a atender nuevas necesidades tanto de la plaza mexicana como de la banca global.



Ya una empresa startup fue comprada por BBVA Bancomer. Ahí gobierna el asunto un joven muy talentoso y abierto a la innovación llamado Carlos López Moctezuma quien en otros momentos estuvo lidiando con los bancos desde las trincheras de la CNBV.



Ahora en calidad de director de Nuevos Negocios Digitales e Inclusión Financiera, responsable entre otros espacios y concursos del Startup Bus que parte de México hacia la Unión Americana para llegar a una final con sede en Nueva Orleans, conoce que banca que no piensa en el mañana y en la innovación muy difícilmente será capaz de mantenerse en el mercado en posiciones relevantes.



Deseable, que las demás instituciones financieras hicieran lo mismo, fueran capaces de fomentar la innovación y expresar en hechos concretos su deseo de apoyar a la juventud emprendedora que gusta de retos de magnitudes actuales.



Para detalles mayores acceder a la página

https://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent



Opine usted: etj@uptv.mx



Twitter: @ETORREBLANCAJ



