Se alistan para las elecciones en México ciberejércitos de bots y trolls

El 2018 será un año por demás interesante en varios aspectos: si usted es un fan de los deportes lo primero que le vendrá a la cabeza es el Mundial de Rusia; si es alguien interesado en la política entonces pensará en las elecciones; pero si le gustan las historias de conspiración entonces recordará que esas dos cosas, el futbol y la política, que a veces se mezclan.



Quién no recuerda el escándalo que indignó a la opinión pública durante las elecciones de 2015 en el que figuras públicas como Miguel “El Piojo” Herrera, Gloria Trevi, Inés Sainz y Julio César Chávez, entre otros, se desbordaron en Twitter para apoyar al Partido Verde que iba en alianza con el PRI en plena veda electoral y, según ellos, lo hicieron sin cobrar ni un peso, ¡qué abnegados!



En el 2017 la Universidad de Oxford (University of Oxford) realizó un estudio que se tituló “Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation” en el que exhibió a gobiernos que a nivel global, a través de su fuerza militar, de inteligencia y política, invierten una significativa cantidad de recursos económicos y humanos para crear y difundir contenidos coordinados con el fin de influenciar a la opinión pública con sus ideas (lo que muy pocas veces logran). Para el estudio, se analizaron datos del uso de cibertropas --humanas, robóticas o ciborgs-, en 28 países incluyendo México, que salió bastante raspado.



Aunque el gobierno de Peña Nieto ha negado cualquier relación con este tipo de actividades, el estudio asegura lo contrario y documenta acciones como discursos de odio, acoso verbal, posicionamiento de notas falsas, el uso de influenciadores web (medios, blogs, vlogs, “estrellas’ de Twitter, Facebook y YouTube) en contra de sus adversarios. Así mismo determina que realiza actos de difusión de logros gubernamentales o campañas políticas para los cuates del sistema. No han entendido que lo importante, no es lo que dicen perfiles de alto nivel sino lo que piensa la opinión pública, que es justo lo que más les debería importar.



Un ejemplo de esto, es el repentino cariño que le agarraron Joaquín López Dóriga y otros periodistas a Juana Cuevas, esposa del precandidato, José Antonio Meade, sacando una serie de tuits burdamente construidos en los que pretende posicionar a la aspirante a Primera Dama. Se nota la mano de Alejandra Lagunes, exresponsable de la estrategia digital de la presidencia, quién fue importada por Videgaray para dirigir la estrategia digital del ungido por el priismo. Que no nos extrañe, si continúa durante la campaña, la misma estrategia de bots y trolls que acusan tanto la Universidad de Oxford, como los “Morenos” de López Obrador.



Todo régimen autoritario cuenta con campañas en medios digitales dirigidos a su población. Antes estos ejércitos de bots y trolls estaban operados desde la milicia o los servicios de inteligencia, lo que aumentaba el riesgo de una filtración a los medios y en consecuencia representaban un riesgo contra los regímenes, por lo que actualmente se valen de contratistas externos al gobierno lo que hace más difícil su identificación y la vinculación con sus contratantes. Por eso no sale nada cuando los periodistas piden información del gobierno mediante el IFAI.



El reto para los ciudadanos será la identificación y clasificación de operaciones digitales en las que intenten desviar nuestra atención o atacar a sus contrincantes, así como posicionar artificialmente temas de interés para los partidos y sus candidatos. La invitación es a ser más crítico con la información que consumimos y sobre todo a no compartir contenidos que no hayamos verificado. No queremos caer en el juego que nos quieren hacer jugar.

*Fundador y Presidente del Consejo de Metrics.



