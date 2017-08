Sandoval, en la mira

1

Parece que en el PRI no quitarán el dedo del renglón en cuanto a la necesaria expulsión del góber nayarita, Roberto Sandoval, de las filas tricolores. El líder del sector campesino (CNC), Rubén Escajeda, recordó que el mandatario no sólo mostró su ingratitud con el partido, sino que abiertamente constituyó un obstáculo para la campaña del candidato priista a la gubernatura. Eso sin contar su vínculo con el narcofiscal, Édgar Veytia. ¿Estrenará el partido con él su renovado compromiso contra la impunidad?



Se afianza Ochoa



Con el triunfo de dos gubernaturas y la prueba de la Asamblea Nacional prácticamente superada, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, descartó que vaya a dejar su cargo. En pleno desarrollo de las mesas temáticas, dejó claro que seguirá siendo el líder nacional del tricolor, porque su periodo de gestión termina hasta 2019 y todavía tiene mucho trabajo por hacer.



Nuño el militante



Aunque generalmente niega que esté pensando en la candidatura presidencial, ayer el secretario de Educación, Aurelio Nuño, comenzó a hablar del tema. Aplaudió la decisión del PRI de aceptar a un aspirante sin importar si es militante, o los años que tenga de pertenecer al partido. Ante la pregunta –desinformada– de un reportero sobre si eso abría la posibilidad para su candidatura, respondió que él lleva más de 10 años siendo militante. Por lo menos ya no lo descarta.



Caso Salgado, atorado por… vacaciones



La Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa no se reunió esta semana, como lo había informado, para iniciar la ruta crítica de la remoción del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado –vinculado con El Ojos–, porque el personal de este órgano legislativo se fue de vacaciones y se les olvidó enviar al presidente, Armando López Campa, la versión estenográfica y el video de la comparecencia del funcionario de Morena. Hay prioridades.



AMLO, guiños a los empresarios



López Obrador estrenó spots en redes sociales con una nueva estrategia de comunicación. Sin aparecer a cuadro, el dirigente nacional de Morena le da la voz a empresarios, en este primar caso a Jorge Fenyvesi, empresario agrónomo dedicado a la exportación de productos mexicanos desde Tapachula, Chiapas. Eso no es todo, el tabasqueño también reitera, en un tuit publicado ayer, que Alfonso Romo, empresario regiomontano, es el encargado de coordinar el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024.



Miembros del Gabinete en plenaria del PVEM



El PVEM afina los detalles de su próxima Reunión Plenaria, 23 y 24 de agosto en el Senado. Nos comentan que a la cita se contempla la asistencia de al menos ocho miembros del gabinete legal y ampliado, así como la del presidente Enrique Peña Nieto. Aún se ajustan las agendas, pues –dicen– es importante conocer de primera mano la situación del país para poder contar con los elementos necesarios para realizar su labor legislativa.



