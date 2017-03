Salarios en México

1

Para nadie es un secreto que la desigualdad en México constituye el reto principal del país. Números van y vienen, el Gini sube y baja; el INEGI mejora la calidad de sus encuestas de ingreso y gasto de los hogares, pero no logra penetrar en el 1% más rico; los candidatos proponen mejores o peores soluciones. Abundan los datos de la pobreza, la desigualdad y el ingreso, y el trabajo del comentócrata no es generar más cifras, sino divulgar algunas. De preferencia ilustrativas.



Durante una conferencia en Puerto Vallarta la semana pasada pude obtener la tabla de salarios de un hotel de cuatro estrellas todo incluido (la mayoría lo son) de unos 250 cuartos. En este tipo de establecimientos las propinas –siempre importantes en la industria de la hospitalidad– puede alcanzar hasta un poco más del doble del salario mensual. De suerte que para tener una estimación más realista, duplico los montos y le agrego un pilón a los datos que con mucha generosidad y confianza me entregaron la dueña del hotel y el gerente de administración. Estos datos se refieren sobre todo a camaristas, meseros, cocineros y ayudantes de limpieza.



El sueldo mensual de un mesero fue en marzo de 2,433 pesos. Suponiendo el complemento de la propina, podría llegar a un poco más de 5 mil pesos al mes, que al tipo de cambio actual equivale a 250 dólares. Un auxiliar de limpieza categoría A gana 3,054 pesos mensuales; de nuevo, utilizando la misma fórmula para el servicio, podría alcanzar unos 7 mil pesos, o 350 dólares mensuales. Una camarista –la categoría más numerosa en cualquier hotel de ciertas dimensiones– ganó 2,915 pesos en marzo; con su parte alícuota de las propinas, 7 mil, es decir lo mismo que el auxiliar de limpieza. Los mejor pagados son los oficios más calificados, como plomero, mecánico general, electricista, técnico en refrigeración y panadero. Todos ellos reciben entre 8 y 9,500 pesos al mes de salario; no sé exactamente si les corresponde una proporción semejante de propina, o probablemente menos.



La traducción a dólares es engañosa, desde luego. La moneda mexicana se ha depreciado de manera significativa en el último año, y habría que hacer la conversión a PPP (purchasing power parity) para tomar en cuenta el diferencial de precios de distintos bienes y sobre todo de servicios entre México y Estados Unidos. De todas maneras, conviene recordar que el salario mínimo en Estados Unidos, dependiendo de cada estado, oscila entre 7.50 y 10 dólares por hora. Recuérdese también que el sector turismo es de los más exitosos de la economía mexicana, que Vallarta en particular lleva dos años de auge, pero también que los precios en varios destinos turísticos mexicanos se acerquen mucho a los de Estados Unidos.



Una comparación adicional. El sector más dinámico, globalizado y competitivo de la economía mexicana es la industria automotriz. De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte del INEGI, el salario promedio para obreros en la categoría de fabricación de automóviles y camiones (3,361) fue en octubre de 2016 de 9,820 pesos al mes. Es una cifra superior a la de los meseros, camaristas y ayudantes de limpieza en los hoteles de Puerto Vallarta, pero menor a la de los plomeros y electricistas.



Sólo para documentar nuestro optimismo, de acuerdo con Autoblog, publicación cercana al sindicato de trabajadores de la industria automotriz (UAW), en 2015, a pesar del sistema de dos pisos (Two Tier) establecido en 2008 cuando el rescate de GM, Ford y Fiat-Chrysler: “Como están las cosas, los salarios por hora, incluyendo prestaciones, son de $58 en General Motors, $57 en Ford, y $48 en Fiat-Chrysler.” Saquen la cuenta, queridos lectores.



Twitter: @JorgeGCastaneda



