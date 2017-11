'Rebeldes' de AN otra vez marcan diferencia

1

De nuevo los votos de los cinco senadores “rebeldes” del PAN (Ernesto Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle) marcaron la diferencia en el pleno, ahora en la aprobación de la convocatoria para elegir al nuevo fiscal electoral. Pero no sólo fue eso. Al menos 23 senadores del PAN, PRD y el bloque PT-Morena no estuvieron presentes en la votación; destacan la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, los panistas Jorge Luis Preciado y Ernesto Ruffo, y los morenistas Fidel Demédicis, Ana Gabriela Guevara o Luz María Beristáin. ¿Así cómo?



Meade, con el aval de burócratas



El líder de la burocracia nacional, Joel Ayala, señaló que al interior del PRI esperan que el abanderado presidencial sea el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. El dirigente de la FSTSE manifestó que no se trata de “dedazos”, sino de la figura de un político que logra consensos al interior del partido y que puede ser el mejor representante del proyecto de nación del tricolor.



Martha Tamayo, para el Comité de Código de Ética



Sin poder superar aún el escándalo que provocaron algunas diputadas del PRI por su expresión de ¡eeeh put...! la bancada tricolor designó a una legisladora priista Martha Tamayo –quien por cierto no estuvo entre las gritonas– nada menos que como presidenta del Comité del Código de Ética de la Cámara de Diputados. Nadie había reparado siquiera que el dichoso Comité lleva ya casi tres meses sin cabeza, porque Marcela González Salas dejó el cargo para irse como secretaria de Cultura al gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo. A ver si ahora sí ya sesionan, al menos una vez antes de irse.



Escándalos de Morena hasta en Azerbaiyán



Los escándalos de Morena traspasan las fronteras. No sólo en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa de la CDMX genera conflictos. Resulta que un grupo de diputados morenistas y del PRD del Grupo de Amistad México-Armenia visitaron tierras armenias, pero se brincaron, sin permiso, a zonas azerbaiyanas ocupadas por armenios. Eso generó una dura protesta de la embajada azerbaiyana ante la Cámara de Diputados y la Cancillería por su “ilegal” visita.



Cifras positivas en empleo



A tono con las cifras positivas en materia de empleo a nivel nacional, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó ayer sus propias cifras de generación de puestos de trabajo en la entidad, en su primer mes de trabajo. Los 23 mil nuevos empleos de octubre casi son el doble de los generados el mismo mes de 2016, y también el doble de lo que se venía generando en los meses anteriores de este año. Algo habrá tenido que ver la organización de las 11 ferias regionales de empleo y la buena relación que –nos dicen– tiene con el sector empresarial. Ya veremos si se mantiene el ritmo.



Que sí los echarán del PRD



Nos comentan que la resolución emitida ayer por el Tribunal Electoral que revoca la suspensión de derechos por 30 días de cinco perredistas que manifestaron su apoyo a Andrés Manuel López Obrador sólo pospone su salida de ese partido. El asunto, señalan, se seguirá llevando en la Comisión Nacional Jurisdiccional, que ahora sí dará a los señalados su respectivo derecho de audiencia, para después aplicarles, de forma directa, la expulsión del sol azteca.



