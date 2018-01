Quieren ‘arrancar’ venta de camiones y autobuses

1

Cómo usted sabe, 2017 fue un año difícil para la venta de autos en México, al registrarse una caída de 4.6 por ciento respecto a un año antes y la primera contracción desde 2009. Pero no sólo bajó la demanda de coches y camionetas, en el segmento de camiones y autobuses se comercializaron 5 por ciento menos unidades y la expectativa para este año luce desalentadora.



Ante esta situación, Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), busca reactivar la venta de unidades entre los grandes clientes de este negocio: Grupo ADO, IAMSA –que opera ETN-, Senda, Tres Guerras, y Castores, entre otros.



Nos contaron que el ejecutivo está abogando por que la Secretaría de Hacienda vuelva a liberar recursos para reactivar el programa de renovación vehicular, conocido popularmente como chatarrización. A través de éste, el interesado en adquirir un vehículo nuevo destruye su unidad vieja y recibe de la autoridad unos 320 mil pesos para completar para una del año.



En diciembre de 2017 la caída en la venta de autobuses y camiones fue de 17 por ciento respecto al último mes de un año antes. ¿El motivo? En el cuarto trimestre del año pasado no se chatarrizó ningún vehículo.

Hasta ahora, no hay anuncio alguno ni de Hacienda ni de la SCT sobre la reanudación del programa de incentivos para 2018.



¿Lo están afinando? Se estima que de las 6 mil destrucciones programadas para cada año, el 50 por ciento son aprovechadas por las grandes empresas y el resto queda en manos del hombre-camión.



La holandesa que sube apuesta en México



Hace un año le platicamos de la expansión de los negocios de AkzoNobel en México. ¿La ubica? Es la multinacional de origen holandés que presume de encabezar el negocio de pinturas, recubrimientos y productos químicos en el mundo. Asegura que en los primeros dos rubros es la número uno, por lo que supera a PPG –dueña de Comex- y Henkel.



En enero de 2017 anunció una inversión de 22 millones de euros -alrededor de 23 millones de dólares- en la expansión de su planta de Los Reyes Acaquilpan, ubicada entre la CDMX y el Estado de México. Dicha factoría elabora químicos para plásticos, como los que llevan los autos.



Todo indica que el aumento de 50 por ciento en su producción fue insuficiente para enfrentar una demanda creciente, por lo que su CFO global, Maëlys Castella, ya autorizó una nueva inversión para la fábrica. Esta semana habrá anuncio de AkzoNobel México, le daremos detalles.



Interjet vuela a doble dígito



Pese al 2017 retador que enfrentó Interjet, con el encarecimiento de la turbosina, mayor competencia y las alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos, la aerolínea que preside Miguel Alemán Magnani cerró el año con un crecimiento de 11.3 por ciento en su tráfico total de pasaje, al atender a 12 millones 337 mil 777 viajeros.



Nos explicaron que ese desempeño estuvo determinado por la combinación de un incremento de más de 35 por ciento en el mercado internacional y 6 por ciento en el nacional.



La empresa que en diciembre pasado cumplió 12 años de operaciones quiere ‘volar más alto’ en el presente año. Para lograrlo, tiene prevista la apertura de un total 37 nuevas rutas: 27 en destinos nacionales y 10 en internacionales.



Adicional a ello, la empresa seguirá con la optimización de operaciones y un estricto control de gastos. Buena fórmula.

