¿Quién tiene la razón sobre la gestión de AMLO en materia de seguridad?

Las campañas electorales nos darán la oportunidad de contrastar propuestas y argumentos, muchos de estos basados en información estadística. En este artículo me referiré a un debate de la primera semana del año, en redes sociales, sobre las cifras de inseguridad en la gestión de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno, entre José Antonio Meade “precandidato” del PRI a la Presidencia de la República y Alfonso Durazo, quien sería el Secretario de Seguridad de AMLO. Ambos compañeros de trabajo en la administración 2000-2006 del Presidente Fox.



Meade señaló que la participación de la CDMX en el número de delitos a nivel nacional se había incrementado en la administración de AMLO, refiriéndose a secuestros, extorsiones, homicidios dolosos, robo a casa habitación y robo de vehículos con violencia. Durazo, por su parte, mencionó que de acuerdo a cifras oficiales de 2000 a 2006 los delitos de robo con violencia, homicidio doloso, secuestro y violación se redujeron significativamente en la capital.



Para analizar la información utilizo los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que provienen de registros administrativos de denuncias, con todos los problemas de los delitos que no se denuncian (cifra negra), pero en ese período no existían encuestas de victimización. Tomo en cuenta los datos de todas las entidades federativas, los delitos se dividen entre 100 mil habitantes para corregir por el tamaño de la población y se comparan las cifras del año 2000 con las del 2005. En ese período en la CDMX bajan las cifras de robo de vehículos con violencia de 202 por cada 100 mil habitantes en el 2000 a 129.1 en el 2005, los secuestros pasan de 1.6 a 1.2, el robo a casa habitación de 70.8 a 70.0 y los homicidios dolosos de 7.9 a 7.7. El delito de extorsión sube de 2.3 denuncias por cada 100 mil habitantes a 5.2 en el 2005.



No obstante lo anterior, en materia de homicidios dolosos la CDMX pasó del lugar número 14 a nivel nacional en el año 2000 al lugar número 17 en el 2005. Lo mismo sucede con los secuestros, donde pasa del lugar número 29 al 32 y algo similar sucede con el robo a casa habitación donde pasa del 15 al 16, y con el robo de vehículos con violencia donde también empeora (del lugar número 31 al 32). Solamente en el delito de extorsión mejoró un lugar, del número 29 al 28.



Si analizamos los homicidios con la información del INEGI, que es un indicador más duro al provenir de los registros de los médicos legistas, no de las denuncias, estos pasan de 10.3 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año previo a que AMLO tomara la jefatura de gobierno a 9.8 en el 2005; no obstante, la CDMX pasó del lugar número 20 al número 21 si se le compara con el resto de las entidades federativas.



Lo anterior tiene que ver con que en ese período, que coincide con la administración del Presidente Fox, bajaron los homicidios por cada 100 mil habitantes, al igual que los secuestros, los robos a casa habitación y el robo de vehículos con violencia. El delito de extorsión subió de una tasa anual de 1.2 extorsiones por cada 100 mil habitantes a 2.8 en el período que estamos analizando.



En otras palabras, si comparamos lo que pasó en la CDMX en materia de seguridad en la gestión de AMLO las cosas se ven bien, pero si lo comparamos con lo que sucedió en otras entidades federativas, en el mismo período, sucede lo contrario.



*Profesor Asociado del CIDE



Twitter: @EduardoSojoGA



