Quería pasar desapercibida

Hasta que la cadena de noticias Univisión publicó que la líder del PRD, Alejandra Barrales, tenía un departamento en Miami, de 990 mil dólares, que no incluyó en su 3de3, la perredista entonces aceptó que era cierto. El argumento fue que no se le olvidó mencionarlo, sino que había habido un error. Mandó una carta al IMCO para que se hiciera “la corrección”, pero hasta ahora no ha aclarado cómo es que pagó alrededor de un millón 700 mil pesos, cada mes, para liquidarlo.



Nemer deja Profeco, va con Del Mazo



El abanderado del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, realizó ajustes en su equipo de campaña y nombró a Ernesto Nemer como el nuevo coordinador general, en sustitución de Enrique Jacob Rocha, quien sólo desempeñó el cargo en la etapa de la precampaña. Como parte de los refuerzos se sumó también el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fungirá como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor en la entidad.



Tambalean PAN y PRD nombramiento de Fiscal



Ahora es el PRD el que condiciona el aval para nombrar al Fiscal Anticorrupción. En voz de Raúl Morón, la bancada perredista considera urgente nombrar al Fiscal Anticorrupción, pero exige que se aceleren los procesos para modificar la Constitución para la Fiscalía General de la República. Dicen que esa es condición para un ejercicio autónomo y robusto de la procuración de justicia. La semana pasada el grupo parlamentario del PAN lanzó la misma advertencia.



Entre gobiernos... competencia verde



A propósito de la llamada “Hora del Planeta”, en la que países de todo el mundo apagan sus luces durante 60 minutos, el próximo 25 de marzo, el Fondo Mundial para la Naturaleza lanzó un reto para que los municipios de México presenten sus propuestas. La idea es ver qué gobierno tiene los planes más ambiciosos y “factibles” para un desarrollo urbano bajo en emisiones. ¿Le entrarán al reto sustentable?



Oraciones desde la web



En Morelos, las diferencias entre el gobierno del estado y el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, han llegado a la web con solicitudes de oración. El hashtag #DondeEstáElObispoEstáLaIglesia promueve que los fieles “eleven sus oraciones para que merme esta campaña negativa en contra del obispo Castro, por parte del gobernador de extracción perredista”, destaca el semanario Desde la Fe.



Aliados demócratas



En el Congreso de Estados Unidos surgió un bloque que se opone al muro de Donald Trump, en la frontera con México. Hasta ahora es el mayor intento para frenar ese decreto, emitido por el presidente de aquel país. Los 24 senadores demócratas detrás de esa propuesta no sólo piensan en función del dinero que representa este plan, sino que proponen aumentar los recursos para autoridades migratorias y de la Patrulla Fronteriza, al tiempo que se suavizan los requisitos para deportar a indocumentados. Se ve difícil que avance, pero mucho ayudaría.



