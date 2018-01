¿Qué va a pasar con la inflación?

1

El día de hoy, a las 8 de la mañana en punto, el Inegi dará a conocer la inflación del mes de diciembre y con ella, la de todo el 2017.



Quizás cuando usted lea este texto, ya se habrá dado a conocer. Creo que difícilmente habrá sorpresas. Ayer, la encuesta quincenal que publica Citibanamex entre expertos indicaba un promedio de 6.76 por ciento como el dato para todo el año.



Ese nivel será el más elevado para un cierre de año, desde el año 2000, el último de Zedillo. Y en términos del registro puntual de cada mes, el más elevado desde mayo de 2001, cuando alcanzó 6.95 por ciento.



La pregunta más importante no es lo que ya ocurrió con la inflación, sino lo que va pasar con ella en las próximas semanas y meses.



Como ya le he comentado en artículos anteriores, es factible que tengamos una tendencia a la baja en la inflación en los siguientes meses.



La razón es muy sencilla.



El porcentaje de inflación anual es un comparativo de los precios que existen ahora y los que había hace doce meses, es decir, un ‘quebrado’.



Y, como recordará, el valor del ‘quebrado’ puede bajar porque aumente el valor del denominador o se reduzca el del numerador.



En las primeras observaciones respecto a la inflación de este año, se podrá observar un incremento sensible del valor del denominador.



Le pongo un ejemplo.



Si la inflación del mes de enero fuera de 0.8 por ciento –una cifra elevada de acuerdo a registros previos– el incremento anual sería de 5.81 por ciento.



La realidad es que, con la inflación atípica que hubo en enero del año pasado tanto por el ‘gasolinazo’ como por el alza del dólar, la base de comparación (el denominador) se eleva y conduce a que el crecimiento de los precios sea menor.



Y, lo que se observa para enero, también se notará en los siguientes meses.



Por esa razón, las estimaciones de los expertos dadas a conocer ayer por Citibanamex promedian un 4.07 por ciento de inflación para todo este año.



En este espacio hemos dado seguimiento al comportamiento de algunos precios en los primeros días de este 2018 y vemos que, por ejemplo, en el caso de la gasolina Magna, el precio más frecuente en el sur de la Ciudad de México estuvo ayer en 16.79 pesos. Esto implica un alza de alrededor de 1 por ciento respecto a los niveles más usuales en la última semana del 2017.



La Central de Abasto de la Ciudad de México reportó que entre el 22 de diciembre (último dato publicado en 2017) y el 8 de enero, en una canasta de 16 productos, hubo alzas en sus precios al menudeo en 4 de ellos: huevo, plátano, calabacita y pepino. Y en los otros 12, o hubo reducciones o los precios estuvieron sin cambio.



Si éste es el comportamiento que se mantiene durante el resto del mes, podríamos tener incluso una inflación menor al 0.8 por ciento en enero.



Por cierto que el hecho de que la inflación recupere su trayectoria a la baja en enero, no significa que el Banco de México no vaya a apretar la política monetaria para ajustar la inflación.



La misma encuesta de Citibanamex a la que aludimos señala que la mayor parte de los expertos anticipa una nueva alza en la tasa de interés del banco central en 0.25 por ciento para el mes de marzo.



Esto es consistente con el hecho de que exista un 75 por ciento de probabilidades de que se eleve la tasa de la Fed en un cuarto de punto en la reunión del 21 de marzo.

