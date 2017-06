¿Qué sigue para FEMSA después de los Oxxo?

Todavía caben más Oxxo, pero cada vez es más difícil encontrar espacio. ¿Qué sigue entonces para FEMSA Comercio, dueña de esa marca?



Hay quien apuesta a que lo que viene es la detonación del negocio farmacéutico en esta empresa que dirige Daniel Alberto Rodríguez.

Mídalo: ya tiene más establecimientos que el negocio de farmacias de Wal-Mart a nivel Latinoamérica, con dos mil 136 unidades. ¿Se acuerda de cómo se llaman? Su marca más fuerte es Yza.



Analistas esperan que la división de salud de la dueña de Oxxo experimente crecimientos anuales en torno a 10 por ciento en los próximos cinco años.



¿El reto? Establecer una red de distribución tan robusta como la que tienen en su cadena de tiendas de conveniencia.



Actualmente, la división salud de FEMSA representa 11 por ciento de los ingresos totales de la compañía.



Recuerde que en 2015 compraron 60 por ciento de la sudamericana Socofar, que cuenta con el know-how de distribución y hasta producción de medicamentos.



La emisora podrá replicar varias de estas actividades en todo el negocio, lo que debe acelerar el proceso de desarrollo, advierten analistas de Ve por Más.

HOTELEROS, AHÍ VIENE EXTENDED SUITES

Hace dos semanas abrieron uno en Mexicali y dentro de dos más estrenarán uno en Tijuana. ¿Su tarifa? Ésa empieza en mil 50 pesos por noche.



Esta cadena de hoteles se llama Extended Suites justamente porque apuestan a que usted se hospede durante semanas, un mes quizá. Ya tienen seis hoteles y antes de que acabe 2018 deben tener 12 en total para cumplir con la meta impuesta por Northgate Capital, a cargo de Alfredo Alfaro, que junto con Alta Growth invirtieron 530 millones de pesos el año pasado para quedarse con 68 por ciento de la compañía.



El proyecto lo empuja Gabriel Mizrahi en Northgate y la encomienda de largo plazo es abrir 40 unidades en un plazo de cinco años.



¿Qué distingue su oferta? Además de sus precios bajos y larga estancia, que ubican las propiedades cerca de centros de trabajo, no necesariamente de turismo, y ofrecen a los huéspedes amenidades que tendrían en casa, como una estufa y una zona de lavandería de autoservicio dentro del edificio. Lo dicho: hoteleros, ahí viene Extended Suites.



GAS EN CAMIONES

Dicho así nomás, parece irrelevante: “Adobe Capital anuncia su salida de Natgas Querétaro, SAPI de CV, empresa de rápido crecimiento, líder en México del sector de gas natural vehicular”. Así lo anunciaron ayer.



Pero aquí hay pistas para un negocio que está en boga en Texas y puede estarlo también en México: el gas natural para transporte.



Ése es justo el negocio de Natgas en ciudades del Bajío y es a lo que apostó Erik Wallsten, el socio de New Ventures y fundador de Adobe Capital, fondo de inversión que apuesta por empresas de alto impacto social o ambiental con ventas menores a cinco millones de dólares.



No está claro cuánto cobró por su participación para salir del negocio al que el coyoacanense Adobe entró en 2014, pero seguramente vendió bien ante las expectativas del mercado:



¿Quiere saber más? Busque a Ryan Sitton, comisionado de la Railroad Comission of Texas, autoridad responsable de permisos de energía en ese estado, quien asegura que la demanda de gas allá crece mucho justamente por los tráileres convertidos de diésel a gas cuyos dueños ahorran con el cambio.



