Que se note quién manda

En la coalición “Por México al Frente” poco a poco nos fue quedando claro quién tiene la mayor pericia política, pero ayer se perdieron las formas y esto se hizo notorio.



En el evento para presentar su registro como precandidato presidencial en la sede de Movimiento Ciudadano, el coordinador nacional de este partido, Dante Delgado, anunció que “como parte de la estrategia política” de la coalición, no responderían preguntas de “entrevistas banqueteras”.



Manifestó: “No vamos a hablar o a descalificar a nadie, va a hacer la estrategia política que se defina, y yo les quiero pedir por respeto a Movimiento Ciudadano que no se hable de otros precandidatos”.



Ricardo Anaya aceptó la interrupción, guardó silencio ante las preguntas de los reporteros, se levantó de la mesa y abandonó el salón junto con Dante Delgado.



Obviamente después tuvo que rectificar y asegurar que van a seguir “con una política de completa apertura, contestando todas sus preguntas todos los días, como lo hemos hecho a lo largo de esta precampaña”.



Pero este hecho no es más que el colofón de la chamaqueada que les ha dado Dante Delgado al PAN y al PRD en la negociación de la coalición, y sólo con la definición de candidaturas esto nos quedó claro.



Recordemos que hasta el momento la coalición es por la Presidencia de la República, en 29 de las 32 fórmulas de senadores y en 269 de los 300 distritos electorales para diputados de mayoría.



Para demostrar la fuerza de MC en la negociación, cabe mencionar que en el estado donde realmente tienen potencial para ganar una gubernatura, que es Jalisco, ni siquiera aceptaron la alianza en ese cargo, ya que el candidato Enrique Alfaro decidió ir sólo con MC.



Pero de los 269 distritos en los que van en coalición, 51 son para MC; es decir, el 19 por ciento, cuando en la elección de diputados de 2015 sólo lograron el 6.09 por ciento de los votos.



Esto nos muestra la fuerza que tuvo Dante Delgado al negociar, pero como explican algunos panistas y perredistas, pudieron vender caro su amor porque la coalición, por ser candidatura presidencial, tenía que ser más grande que las que se habían construido antes entre el PAN y el PRD, por lo que se aceptaron muchas de las condiciones de Dante Delgado.



Además todos reconocen la capacidad de este político expriista, quien por cierto fue perseguido y encarcelado en el mandato de Patricio Chirinos, cuando Miquel Ángel Yunes era el secretario de Gobierno en Veracruz, acusado de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.



En lo que respecta a la negociación por la primera fórmula del Senado, tenemos que el PAN se quedó con 15 espacios, el PRD, 10, y MC, 4.



Y los estados en los que no se logró la coalición para el Congreso de la Unión son Chiapas Morelos y Nuevo León.



Morelos obviamente por la influencia de Graco Ramírez y la imposición de su hijo Rodrigo Gayosso.



El Instituto Mexicano del Seguro Social cumple 75 años y cuenta con 440 mil trabajadores y 74 millones de derechohabientes.



Entre sus grandes logros está el haber superado la crisis financiera en que se encontraba en 2012, y lograr un superávit cercano a los 15 mil millones de pesos, con lo cual tiene finanzas sanas y viabilidad hasta 2020.



Cuenta con más de 6 mil 510 Unidades de Medicina Familiar, 350 Hospitales de Segundo Nivel y 36 Hospitales de Alta Especialidad, pero quienes hemos utilizado sus servicios estamos seguros que es una institución que se tiene que cuidar y mejorar, esperemos que se mantenga el objetivo de gastar con transparencia y mejorar sus servicios.



