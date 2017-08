Pyme obtiene fármaco vs. diabetes

1

El medicamento, que aún no tiene nombre comercial, correrá ya los últimos procesos de confirmación científica aunque los resultados de este desarrollo farmacéutico mexicano son muy optimistas ya que permitiría a quienes han sido diagnosticados con diabetes mantener sus niveles de glucosa en la sangre sin que desviaciones atenten contra el buen funcionamiento de su organismo.



No será un medicamento que prevenga, que cure o que evite la diabetes sino que una vez contraída la enfermedad, mantenga a la glucosa en niveles normales sin costos a otras partes del organismo.



Por el momento las moléculas son identificadas como CIFILO 1 Y CIFILO MGM. Una de las moléculas tiene como misión llevar el componente activo hasta las células y la segunda optimiza la producción de insulina y garantiza que el exceso de niveles de glucosa atenten a otros tejidos y ocasione el deterioro crónico y progresivo del enfermo.



El asunto ha sido coordinado por el Ingeniero en Bioquímica Arturo Rodríguez Jacob y llevan tres años en la tarea que ahora atraviesa los tramos últimos necesarios para poder pensar en que el fármaco llegue a las farmacias mexicanas o mundiales.



En el optimismo se cree que el asunto pudiera concretarse en beneficio de los enfermos que mantienen a México como el sexto lugar mundial por el número de diabéticos en su población dentro de dos años y eso si es que la industria farmacéutica mundial no acaba haciéndole la guerra a este fármaco.



El equipo contempló que varios profesionales de la salud y científicos e investigadores participarán en el largo proceso de la obtención de la molécula derivada de la herbolaria aunque el medicamento no puede ser considerado como un medicamento de esa índole.



Hasta el momento el medicamento, cuyas moléculas han sido registradas ante el IMPI, y superado las pruebas de estabilidad, de funcionalidad, las requeridas por la industria farmacéutica, su aporte y cambios en el organismo enfermo y se encuentran en la parte final de las pruebas de seguridad y eficacia que son exigidas por los parámetros de la clínica internacional.



Participaron en el desarrollo de este fármaco Institutos de Salud del sector público, científicos e investigadores de la UNAM, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, e investigadores privados.



El fármaco, que para completar su proceso de desarrollo recibió el apoyo del Gobierno de la Capital del país es considerado por los especialistas como un gran avance en el combate a las consecuencias de la enfermedad.



Los estadios últimos de los diabéticos son particularmente penosos. Un medicamento que mantenga a raya a la glucosa, con el apoyo de una alimentación correcta y del ejercicio que se aconseja siempre, permite mejorar sensiblemente la condición física del paciente y sobre todo significa una importante descarga de la presión financiera que este padecimiento impone sobre las finanzas públicas y los organismos vinculados con la salud del sector público.



Una vez que se tengan los resultados de las últimas pruebas que están en turno, de seguridad y eficacia, el fármaco será turnado hacia la Cofepris para su valoración, procederán a su registro correspondiente y lanzarán el producto al mercado.



La coordinación general del trabajo científico corrió por cuenta del Ingeniero Arturo Rodríguez Jacob, (foto) fundador y CEO del Infinite Clinical Research, ICR, empresa mexicana de investigación y desarrollo de medicamentos y de moléculas al servicio de una mejor salud y del avance de la investigación vinculada con ella.



Más créditos a MiPymes y a emprendedores.



Aprovechando excedentes de cobertura de Nacional Financiera el Inadem propiciará financiamiento adicional dirigido a emprendedores y MiPymes por un monto superior a los 30 mil millones de pesos...



Dichos recursos estarán disponibles a partir de la próxima semana, conforme se vayan formalizando los diversos esquemas de garantía con los intermediarios financieros participantes.



Con lo anterior, se verán ampliados programas de créditos accesibles y competitivos a favor de cerca de 40 mil empresas en todo el país.



La aportación se destinará conforme a lo siguiente:



-700 millones de pesos para los programas de proceso de selección de producto PYME “subastas” y el programa empresarial denominado pari passu, que permitirá beneficiar a más de 30 mil pequeñas empresas y una derrama de 24 mil mdp.



-200 millones de pesos para el programa “Mujer Pyme”, con lo que se espera el desarrollo y consolidación de 3 mil 400 MiPymes lideradas por mujeres.



-250 millones de pesos para fortalecer el programa “Crédito Joven” en sus modalidades: Crédito Joven del Programa de Incubación en Línea (PIL) y Crédito Pyme Joven, con la meta de atender un mil 357 iniciativas de emprendedores entre 18 y 35 años;



-200 millones de pesos para desarrollar esquemas de acceso al financiamiento de sectores clave en el desarrollo económico, tales como: Ven a Comer; Textil Vestido y Moda; Eco-Crédito (individual); Construcción.



Aprovechar excedentes habla de un buen trabajo de Alejandro Delgado Ayala, Presidente del Organismo. Esperemos así vaya resolviendo los problemas que heredó luego de que el organismo estuvo parado esperando la decisión de quien sustituiría a Enrique Jacob Rocha. Hay casos muy complejos y delicados que espera poder atender y de los que podremos dar parte en columnas futuras.



